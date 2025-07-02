«Звезды рядом»: о чем говорили дети-блогеры в Туле

Концерт и встреча с кумирами школьников в Центральном парке прошли с аншлагом. Как это было, смотрите в репортаже Myslo, наполненном детскими улыбками.

29 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова прошел первый в стране фестиваль блогеров при поддержке регионального правительства. Концерт «Звёзды рядом» и встреча с юными блогерами, которые стали известными по всей стране, собрали 15 тысяч человек.

Выступить перед зрителями и дать публичное интервью приехали: певица и блогер Настя Кош, исполнительница мирового хита Sigma Boy Маша Янковская, блогер и танцовщица Арина Дубкова, молодой рэпер Gazan, актриса и модель Виола Антонова и многие другие.

«Это было круто!» — так сказали бы дети о концерте и встрече с юными блогерами в Туле. По крайней мере, такими эмоциями они делились друг с другом.

Ребята встречали своих любимцев криками, красочными плакатами, написанными красками на больших листах, повторяли с ними завирусившиеся в Сети движения под популярные треки и снимали все на видео.

Много ребят собрали публичные интервью с юными артистами в рамках «Открытого диалога», которые прошли в ротонде Центрального парка. Диалог с молодёжью был не по методичке, а на живом языке соцсетей. Темы — семья, взросление, ориентиры. Без морализации. Без пафоса. По-честному.

Дети были в восторге — так близко своих кумиров они еще не видели! Вопросы задавали не только ведущие, но и зрители.

— Виола, есть ли у тебя секреты от мамы?

Отвечает Виола Антонова:

— Нет. Я все рассказываю маме, ничего не скрываю. Мы друзья!

— Важно ли выстраивать доверительные отношения с мамой?

Отвечает Арина Дубкова:

— У меня доверительные и близкие отношения со всей семьей. Раньше я не понимала, что это важно, но сейчас, когда стала взрослее, начала это очень ценить. Я хочу сказать всем своим поклонникам: обязательно дружите с родителями!

Понятно, что все зависит от характеров детей и взрослых. Но всем точно стоит стараться понимать друг друга.

— Как удалось сделать так, что вас слушают миллионы?

Отвечает Виола Антонова:

— Я с восьми лет занималась вокалом, была моделью, актрисой. И понимала, что фанатов больше и больше. Я просто делала то, что люблю.

— Арина, чувствуешь ли ты ответственность перед своей аудиторией?

Отвечает Арина Дубкова:

— Для меня до сих пор шок, что у меня больше 12 млн подписчиков. Пять лет назад, когда я начала снимать видео, не думала, что дойдет до таких масштабов! Конечно, я стала внимательнее относиться к контенту, мне хочется радовать свою аудиторию.

— Как проявлять себя?

Отвечает Арина Дубкова:

— Ребят, не надо стесняться! Когда я снимаю видео, у меня до сих проскальзывают мысли: «А что про меня подумают?» По факту прохожий видит вас в первый и последний раз — делайте то, что хотите. В разумных пределах, конечно. Жизнь одна, кайфуйте!

— Вы много рассказываете о себе. Что вы никогда не будете выкладывать в Сеть?

Отвечает Алиса Буслова:

— Сильно личные, гигиенические дела, как хожу в туалет например. Я никогда не стану треш-блогером.

— Сложно ли поддерживать хорошие отношения с родителями, когда так много работаешь?

Отвечает Алиса Буслова:

— Если родители поддерживают и помогают, то это несложно. Наоборот, они со временем тоже начинают понимать что-то в этом деле.

— Настя, ты говорила, что любишь искренние фотографии? Какие моменты ты считаешь настоящими?

Отвечает Настя Кош:

— Для меня все моменты искренние. Вот эта встреча искренняя и классная! И все фото, которые получатся сегодня здесь, будут искренними, а значит, удачными.

— Когда ты поняла, что твоя музыка стала больше не развлекательной, а душевной?

Отвечает Настя Кош:

— Я начала заниматься музыкой, когда поняла, что одних видео недостаточно. Я хотела ездить по городам и видеть своих подписчиков лично. Самую первую песню я посвятила своим подписчикам, пела о том, что не нужно сдаваться и идти к своей мечте. С первых песен я старалась мотивировать людей к своей мечте.

— Кто был первым человеком, который поверил в вас по-настоящему?

Отвечает Маша Янковская:

— Мама. Это она сделала мне соцсети, я начала снимать и поняла, что мне это нравится. Я начала свой блог с того, что я пою. Меня поддерживали родители и брат, благодаря им всё и получилось.

Отвечает Варя Джем:

— Мы с мамой даже вместе снимали семейный контент. Потом я стала делать это одна, выпускать треки. Но я знаю, что мама всегда рядом. Поддержка родных — это самое ценное!

— Не говорят ли вам родители, что блог — это несерьезно и когда-то будет нужно заниматься серьезными делами?

Отвечает Маша Янковская:

— В первую очередь, я певица и актриса, а не блогер. Конечно, я окончу 11 классов, пойду учиться дальше. Родители поддерживают меня, поэтому не говорят, что я занимаюсь чем-то неважным. Они у меня супер, и я их очень люблю!

Отвечает Варя Джем:

— У меня вся семья творческая. Дедушка и бабушка тоже певцы, поэтому они поддерживают меня всегда. Но блог — не единственная моя цель. Я буду учиться 11 классов, а потом хочу поступить на хореографа.

После интервью все юные блогеры выступили перед туляками. Концерт собрал несколько тысяч детей, большинство из них пришли с родителями. Каждую песня толпа юных фанатов пела наизусть и сопровождала овациями.

Самыми популярными стали Sigma Boy от Маши Янковской, «Барабулька» от Вовы Солодкова и хиты Насти Кош.

Концерт был организован при поддержке правительства Тульской

области.