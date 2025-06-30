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  5. 30 июня: Корейский атлет побил рекорд по подтягиваниям и шаг к решению проблемы бездомных животных - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
30 июня: Корейский атлет побил рекорд по подтягиваниям и шаг к решению проблемы бездомных животных

30 июня: Корейский атлет побил рекорд по подтягиваниям и шаг к решению проблемы бездомных животных

Доброе утро! Заканчиваем первый летний месяц бодро и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Как всегда мокро. Сегодня в Туле ожидается дождь, а воздух в городе прогреется до +24 градусов.

Оу Йоган, корейский спортсмен, стал обладателем нового рекорда Книги рекордов Гиннеса, подтянувшись 11 707 раз за 24 часа. Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря упорным тренировкам, начатым еще в 2019 году, когда он поступил на военную службу. 

Вдохновленный конкуренцией и достижениями предыдущих рекордсменов, Йоган не только повторил их успех, но и значительно превзошел его, обогнав прошлый рекорд почти на три тысячи подтягиваний. Его настойчивость и целеустремленность стали ключевыми факторами в достижении такого выдающегося результата.

Спортсмен делится своим опытом, утверждая, что регулярные тренировки, правильное питание и ментальная подготовка играют важную роль в достижении высоких результатов. Оу Йоган надеется вдохновить других на занятия спортом и преодоление собственных границ. 

Сегодня слушаем twenty one pilots: Stressed Out.

Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил инициативу, которая может стать настоящим прорывом в заботе о пушистых любимцах — введение КОТОПАСПОРТА. Этот документ позволит зарегистрировать домашних кошек и упростит процесс их возврата владельцам или поиска новых хозяев. 

На сегодняшний день в России насчитывается около 3,6 миллиона бездомных животных, и создание КОТОПАСПОРТА может стать важным шагом к решению этой проблемы. Хотя в 19 регионах страны уже существуют аналоги этого документа, принятие закона позволит внедрить его по всей территории России.

Кото-паспорт не только поможет идентифицировать домашних питомцев, но и станет важным инструментом для повышения ответственности владельцев. Каждый зарегистрированный кот сможет быть быстро возвращен домой в случае потери или найти новый дом, если его прежний хозяин по каким-то причинам не может о нем заботиться.

Давайте попробуем взглянуть на дождливое лето с другой стороны. В нашей фотоподборке мы собрали моменты, когда капли дождя создают особую атмосферу, а серые облака становятся фоном для ярких эмоций.

Атмосферного настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
 

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