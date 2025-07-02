С 1 сентября тульские школьники будут получать оценки за поведение

В перспективе оценка поведения должна найти отражение в документах об окончании учебного заведения.

С 1 сентября в школах Тульской области начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего определено 84 образовательные организации в 7 пилотных регионах страны. С 1 сентября в школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего определено 84 образовательные организации, в которых пройдет пилот.

В Минобре Тульской области сообщили, что эксперимент пройдет в десяти школах:

Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27 Алексинского района,

Центр образования № 4 г. Донского,

Бельковский Центр образования им. В. И. Протчева Веневского района,

Киреевский Центр образования № 2,

Дедиловский Центр образования Киреевского района,

Центры образования № 3, № 16 и № 36 г. Тулы,

Школы № 6 и № 9 г. Щекино.

26 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 июня на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС) обсудил пилотное введение оценки поведения в ряде регионов, а также установление единого расписания уроков и поурочного планирования.

– Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся, – пояснила замминистра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова.

Ольга Колударова обратила внимание, что в перспективе оценка поведения должна найти отражение в документах об окончании учебного заведения.

Общей целью оценки поведения она назвала стимулирование просоциального поведения обучающихся на основе этических и правовых норм межличностного взаимодействия. Кроме того, оценка должна повлиять на принятие детьми традиционных российских духовно-нравственных ценностей и снижение на этой основе доли обучающихся с признаками девиантного поведения.

Принципы и критерии оценки поведения, которые планируется установить, сформированы с учетом общего мнения и позиций педагогических работников и родительского сообщества. Среди критериев – дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися, соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.

Предполагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком и администрацией образовательной организации. Каждой школе предложено выбрать для апробации одну из трех моделей оценки. С учетом опыта школ – участниц пилота будет выбрана наиболее эффективная система.

Среди моделей – двухуровневая система (зачет/незачет), трехуровневая система (образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение), а также традиционная пятиуровневая система («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно»).