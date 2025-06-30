Выжившие: в Липках советское время зафиксировали в гипсе

Фото Алексея Пирязева, из архива Липковской городской библиотеки.

Маленький киреевский городок небольшой и душевный. Время здесь медленное, а жители — добрые. У Липок две основные достопримечательности: огромные липы, в честь которых городку досталось название, и белые скульптуры, которые встречают нас в городе на каждом шагу.



Маяковский у «К&Б».

По данным на 1 июня 2025 года численность населения Липок составила чуть более 8,5 тысячи человек. Получается, что в Липках на каждые 500 жителей приходится одна скульптура. Такому соотношению даже крупные культурные города позавидуют.

Очнулись — гипс

Со скульптурами в Липках все так и случилось. Почти все они за редким исключением были установлены примерно в 1955-м, когда небольшой шахтерский поселок получил статус города и в нем начали строиться дома.



Липки, 1960-е.

Но в 50-е такие скульптуры ставили буквально везде, не только в Липках. Ребята и зверята у детских садов, мамы с детишками у роддомов, пионеры и красноармейцы в скверах и на улицах.

Так вот, уникальность Липок не в том, что там эти скульптуры ставили, а в том, что они там сохранились в таком количестве.

Вот что ответил на вопрос о том, сколько живет гипсовая статуя, краевед Владимир Щербаков в интервью Myslo:

— Зависит от погодных условий. Если в помещении — может долго простоять. А если на улице — даже слой краски не поможет. Ну двадцать, ну тридцать лет, не больше.

Действительно, по разным данным скульптура из гипса живет до 30 лет без реставрации и защиты, более 50 лет — если стоит под навесом.

Ирина Горбунова, библиотекарь — Инициатива установки этих скульптур в 50-е годы принадлежала горсовету. Все они массово изготавливались на Калужском скульптурном заводе. В Липках они начали появляться со строительством города: до этого это был посёлок, но когда началась активная разработка угольных шахт, Липки стали разрастаться и в 1955 году стали городом. Теперь же Липки уникальны тем, что здесь сохранились такие памятники. Думаю, это заслуга местных властей — берегут. И жители всегда эту традицию поддерживают, из года в год. Город наш небольшой, и скульптуры эти — наша достопримечательность.

Виктория Кирюхина,

директор Липковской библиотеки — Многие со временем утрачены, но большая часть осталась. Жители их любят! Особенными именами не нарекают, не слышала такого. Но скульптуры часто служат городскими ориентирами: например, возле Ленина молодежь часто встречи назначает. Интересная история у бюста Александра Невского. Он уже 20 лет стоит у одноименного храма в Туле. А ведь родина его — Липки! В 2005 году тульская епархия обратилась с письмом к администрации Липок — попросила этот памятник в дар храму. Так он и переехал.

Невский-путешественник

До 2005 года в Липках неподалеку от мемориала «Вечный огонь» находился бюст Александра Невского.



Невский у храма в Туле. Фото из архива Myslo.

По воспоминаниям бывшего председателя липковского горисполкома Петра Борисова, бюст попал в Липки случайно. В 1962–1963 годах местные власти при въезде в город решили открыть мемориальный комплекс между универмагом и Липковским кирпичным заводом.

Вдоль посаженных акаций планировалось установить тогда популярные скульптуры пионеров и спортсменов. Их изготавливала Калужская скульптурная фабрика.

Было закуплено все необходимое, а оставшуюся сумму по своему усмотрению почему-то потратили на памятник Александру Невскому. Бюст полководцу установили в новом сквере при въезде в город. Через несколько лет — поставили в черте мемориального комплекса «Вечный огонь».

А в 2005 году по обращению тульского настоятеля храма Александра Невского отца Виктора памятник перевезли в Тулу — к храму. Где он находится и сейчас.

Как Ильича чуть в Самару не увезли

Вождь мирового пролетариата — единственный среди липковских, который в бронзе.



Ленин появился в Липках в 1956 году. Единственный бронзовый монумент в городе.

В 2010-м его за 34 тысячи продали частнику в Самару. Довольно известная история. Тогда памятники стояли на балансе местного предприятия ЖКХ и, когда оно обанкротилось, ушли с молотка вместе с остальным коммунальным имуществом. Предприниматель приобрел на аукционе один лот за 41 тысячу рублей, в который входил бронзовый Ленин, два шахтера из гипса и копия Воина освободителя с мечом и ребенком на руках (такой же, как в Трептов-парке). Из лота Ильич был самым дорогим — 34 тысячи рублей. Хотя в то время памятники Ленину продавали и в других регионах — в десятки раз дороже.

Купивший Ленина предприниматель рассказал, что собирает парк советского времени у себя на турбазе, для того и нужен был Ильич и другие скульптуры. Жители Липок памятник отстояли, не дали демонтировать. Так с тех пор и стоит.



Шахтеры встречают въезжающих в Липки.

Шахтеры, Пушкин и внутренний туризм

Основная часть липковских скульптур находится на улице Советской, а она всего с километр длиной. Разве что Вечный огонь чуть поодаль, на соседней улочке, и наше всё — Александр Сергеевич — спрятался в кустах у бывшего кинотеатра.

Кино в Липках давно кончилось, памятник с улицы не видно. Но народная тропа к нему не зарастает.



А. С. Пушкин.

На ул. Советской замечаем группу веселых пенсионерок, которые фотографируют Горького.

Тот, устало сняв шляпу, сидит у дороги и думает, видимо, о том, что «в совершенствовании человека — смысл жизни».

А женщины меж тем приехали в Липки из райцентра — на памятники посмотреть. А вы говорите «внутренний туризм». Вот же он!

Напротив администрации города стоит Воин-освободитель, отлитый по проекту Вучетича, такой же, как в Берлине, только поменьше. Так же держит на плече ребенка, так же топчет сломанную уже свастику.

Говорят, со временем он утратил меч, но его не так давно восстановили.

Как мы нашли потерянного мужа

У дома детского творчества — скульптура «Отец с малышом». Время ее не пожалело, но лица и у отца, и у дитяти довольные.

Интересно то, что эти ребята — часть типовой скульптуры «Встречающие». В тульском Криволучье осталась лишь одна ее часть — мама с подростком. Вот она:

С другой стороны дороги их как раз и должен приветствовать папа с малышом. Из одной ли «семьи» скульптуры или так совпало, теперь уже не узнаешь. Но криволученской даме мы непременно передадим, где видели мужчину, похожего на ее мужа-потеряшку!

…Улица Советская упирается в бывший стадион, у арок слева — выживший футболист. Его напарник по «воротам», метатель диска, до наших дней не дожил.

Сразу несколько скульптур мы нашли у здания детской больницы.

Встречает посетителей добрейшей улыбкой физиолог и нобелевский лауреат Иван Павлов.

Позади больницы — сразу двое: девушка с младенцем, судя по стилю, самая молодая из липковских скульптур, а напротив нее — памятник погибшему экипажу военного самолёта ПЕ-2. В народе его называют памятником сбитому летчику. И история его такова.

Осенью 1941-го над полем, где сейчас стоит город Липки, немцы сбили советский самолет. Двое из летчиков погибли при падении, третий умер по дороге в госпиталь, а четвертый, возможно, был жив. Летчиков похоронили на том месте, где упал самолёт.

Надпись: «Здесь в ноябре 1941 г. при выполнении задания погиб экипаж военного самолёта: ст. лейтенант Седов Николай Алексеевич (1910–1941), мл. лейтенант Нижний Сергей Филиппович (1922–1941). Вечная память павшим героям!»

Поликлиника, к слову, была построена позже, рядом с памятником, а не наоборот. И уже спустя годы там появился и Павлов, и девушка с ребенком.

Главным памятником жители Липок считают мемориал «Вечный огонь» на братской могиле.



В эту могилу в 1969 году перезахоронены остатки 41 воина, погибшего в 1941 году в деревне Медвенке в Грицово. Авторы композиции — Арнольд Чернопятов и Павел Зайцев.

А вам нравятся гипсовые скульптуры времен СССР? Как думаете, сохранять ли их любой ценой или они уже отжили свое? Мы — за сохранение! А вы? Пишите в комментариях!

