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Выжившие: в Липках советское время зафиксировали в гипсе
Фото Алексея Пирязева, из архива Липковской городской библиотеки.

Выжившие: в Липках советское время зафиксировали в гипсе

Прогулялись по Липкам — столице гипсового соцреализма Тульской области. Скульптуры времен СССР здесь сохранились по максимуму.

Маленький киреевский городок небольшой и душевный. Время здесь медленное, а жители — добрые. У Липок две основные достопримечательности: огромные липы, в честь которых городку досталось название, и белые скульптуры, которые встречают нас в городе на каждом шагу.

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Маяковский у «К&Б».

По данным на 1 июня 2025 года численность населения Липок составила чуть более 8,5 тысячи человек. Получается, что в Липках на каждые 500 жителей приходится одна скульптура. Такому соотношению даже крупные культурные города позавидуют.

Очнулись — гипс

Со скульптурами в Липках все так и случилось. Почти все они за редким исключением были установлены примерно в 1955-м, когда небольшой шахтерский поселок получил статус города и в нем начали строиться дома.

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Липки, 1960-е.
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Но в 50-е такие скульптуры ставили буквально везде, не только в Липках. Ребята и зверята у детских садов, мамы с детишками у роддомов, пионеры и красноармейцы в скверах и на улицах.

Так вот, уникальность Липок не в том, что там эти скульптуры ставили, а в том, что они там сохранились в таком количестве.

Вот что ответил на вопрос о том, сколько живет гипсовая статуя, краевед Владимир Щербаков в интервью Myslo:

— Зависит от погодных условий. Если в помещении — может долго простоять. А если на улице — даже слой краски не поможет. Ну двадцать, ну тридцать лет, не больше.

Действительно, по разным данным скульптура из гипса живет до 30 лет без реставрации и защиты, более 50 лет — если стоит под навесом.

Ирина Горбунова, библиотекарь

— Инициатива установки этих скульптур в 50-е годы принадлежала горсовету. Все они массово изготавливались на Калужском скульптурном заводе. В Липках они начали появляться со строительством города: до этого это был посёлок, но когда началась активная разработка угольных шахт, Липки стали разрастаться и в 1955 году стали городом.

Теперь же Липки уникальны тем, что здесь сохранились такие памятники. Думаю, это заслуга местных властей — берегут. И жители всегда эту традицию поддерживают, из года в год. Город наш небольшой, и скульптуры эти — наша достопримечательность. 

Виктория Кирюхина,
директор Липковской библиотеки

— Многие со временем утрачены, но большая часть осталась. Жители их любят! Особенными именами не нарекают, не слышала такого. Но скульптуры часто служат городскими ориентирами: например, возле Ленина молодежь часто встречи назначает.

Интересная история у бюста Александра Невского. Он уже 20 лет стоит у одноименного храма в Туле. А ведь родина его — Липки! В 2005 году тульская епархия обратилась с письмом к администрации Липок — попросила этот памятник в дар храму. Так он и переехал.

Невский-путешественник

До 2005 года в Липках неподалеку от мемориала «Вечный огонь» находился бюст Александра Невского.

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Невский у храма в Туле. Фото из архива Myslo.

По воспоминаниям бывшего председателя липковского горисполкома Петра Борисова, бюст попал в Липки случайно. В 1962–1963 годах местные власти при въезде в город решили открыть мемориальный комплекс между универмагом и Липковским кирпичным заводом.

Вдоль посаженных акаций планировалось установить тогда популярные скульптуры пионеров и спортсменов. Их изготавливала Калужская скульптурная фабрика.

Было закуплено все необходимое, а оставшуюся сумму по своему усмотрению почему-то потратили на памятник Александру Невскому. Бюст полководцу установили в новом сквере при въезде в город. Через несколько лет — поставили в черте мемориального комплекса «Вечный огонь».

А в 2005 году по обращению тульского настоятеля храма Александра Невского отца Виктора памятник перевезли в Тулу — к храму. Где он находится и сейчас.

Как Ильича чуть в Самару не увезли

Вождь мирового пролетариата — единственный среди липковских, который в бронзе.

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Ленин появился в Липках в 1956 году. Единственный бронзовый монумент в городе.

В 2010-м его за 34 тысячи продали частнику в Самару. Довольно известная история. Тогда памятники стояли на балансе местного предприятия ЖКХ и, когда оно обанкротилось, ушли с молотка вместе с остальным коммунальным имуществом. Предприниматель приобрел на аукционе один лот за 41 тысячу рублей, в который входил бронзовый Ленин, два шахтера из гипса и копия Воина освободителя с мечом и ребенком на руках (такой же, как в Трептов-парке). Из лота Ильич был самым дорогим — 34 тысячи рублей. Хотя в то время памятники Ленину продавали и в других регионах — в десятки раз дороже. 

Купивший Ленина предприниматель рассказал, что собирает парк советского времени у себя на турбазе, для того и нужен был Ильич и другие скульптуры. Жители Липок памятник отстояли, не дали демонтировать. Так с тех пор и стоит.

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Шахтеры встречают въезжающих в Липки.

Шахтеры, Пушкин и внутренний туризм

Основная часть липковских скульптур находится на улице Советской, а она всего с километр длиной. Разве что Вечный огонь чуть поодаль, на соседней улочке, и наше всё — Александр Сергеевич — спрятался в кустах у бывшего кинотеатра.

Кино в Липках давно кончилось, памятник с улицы не видно. Но народная тропа к нему не зарастает.

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А. С. Пушкин.

На ул. Советской замечаем группу веселых пенсионерок, которые фотографируют Горького.

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Тот, устало сняв шляпу, сидит у дороги и думает, видимо, о том, что «в совершенствовании человека — смысл жизни».

А женщины меж тем приехали в Липки из райцентра — на памятники посмотреть. А вы говорите «внутренний туризм». Вот же он!

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Напротив администрации города стоит Воин-освободитель, отлитый по проекту Вучетича, такой же, как в Берлине, только поменьше. Так же держит на плече ребенка, так же топчет сломанную уже свастику. 

PAV-8570.jpgГоворят, со временем он утратил меч, но его не так давно восстановили.

Как мы нашли потерянного мужа

У дома детского творчества — скульптура «Отец с малышом». Время ее не пожалело, но лица и у отца, и у дитяти довольные.

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Интересно то, что эти ребята — часть типовой скульптуры «Встречающие». В тульском Криволучье осталась лишь одна ее часть — мама с подростком. Вот она:

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С другой стороны дороги их как раз и должен приветствовать папа с малышом. Из одной ли «семьи» скульптуры или так совпало, теперь уже не узнаешь. Но криволученской даме мы непременно передадим, где видели мужчину, похожего на ее мужа-потеряшку!

…Улица Советская упирается в бывший стадион, у арок слева — выживший футболист. Его напарник по «воротам», метатель диска, до наших дней не дожил.

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Сразу несколько скульптур мы нашли у здания детской больницы.

Встречает посетителей добрейшей улыбкой физиолог и нобелевский лауреат Иван Павлов.

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Позади больницы — сразу двое: девушка с младенцем, судя по стилю, самая молодая из липковских скульптур, а напротив нее — памятник погибшему экипажу военного самолёта ПЕ-2. В народе его называют памятником сбитому летчику. И история его такова.

Осенью 1941-го над полем, где сейчас стоит город Липки, немцы сбили советский самолет. Двое из летчиков погибли при падении, третий умер по дороге в госпиталь, а четвертый, возможно, был жив. Летчиков похоронили на том месте, где упал самолёт. 

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Надпись: «Здесь в ноябре 1941 г. при выполнении задания погиб экипаж военного самолёта: ст. лейтенант Седов Николай Алексеевич (1910–1941), мл. лейтенант Нижний Сергей Филиппович (1922–1941). Вечная память павшим героям!»

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Поликлиника, к слову, была построена позже, рядом с памятником, а не наоборот. И уже спустя годы там появился и Павлов, и девушка с ребенком.

Главным памятником жители Липок считают мемориал «Вечный огонь» на братской могиле.

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В эту могилу в 1969 году перезахоронены остатки 41 воина, погибшего в 1941 году в деревне Медвенке в Грицово. Авторы композиции — Арнольд Чернопятов и Павел Зайцев. 
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А вам нравятся гипсовые скульптуры времен СССР? Как думаете, сохранять ли их любой ценой или они уже отжили свое? Мы — за сохранение! А вы? Пишите в комментариях!
 

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вчера, в 14:54 +12
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