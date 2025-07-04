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Выпускники тульских вузов получили дипломы: фоторепортаж Myslo
Фото Алексея Пирязева.

Выпускники тульских вузов получили дипломы: фоторепортаж Myslo

В пятницу, 4 июля, прошли сразу две церемонии вручения дипломов с отличием: в ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

В этому году Тульский государственный университет выпустил 362 магистра. На торжественную церемонию пригласили 87 отличников — тех, кто получил «красные» дипломы и в бакалавриате, и в магистратуре. 

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По красной дорожке вышагивали дипломированные специалисты более чем 20 направлений: лингвисты, юристы, инженеры, химики…

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Поздравляли выпускников-отличников не только родители и друзья, но и специальные гости церемонии: сенаторы Николай Воробьев и Михаил Борщев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, председатель тульского отделения «СоюзМаша» Владимир Филиппов, руководитель представительства «Ростеха», мэр Тулы Алексей Эрк.

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Произнеся серьезную и возвышенную клятву магистров, выпускники задорно запустили конфедератки в знойное июльское небо.

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Что говорят выпускники

Елена, 23 года

— Мне нравится социология, к тому же я чувствую себя «своей» в этой сфере. Поэтому сомнений в том, что я пойду в магистратуру, никогда не было.

Плюс хотелось получить «супервысшее» образование, а не просто бакалавриат. Учиться было не сложно, потому что профессия мне нравится. Так что красный диплом дался мне легко!

Больше всего мне запомнились одногруппники. Хоть мы и учимся на одной специальности, каждый по-своему уникален: способностями, хобби, подходом к работе.

Сейчас я работаю в министерстве молодежной политики Тульской области. Пока думаю: вероятно, буду учить студентов или останусь на госслужбе.

Виктория, 23 года

— Я заинтересовалась информатикой в 11 классе, когда мы стали делать собственные сайты. Мама поддержала меня, поэтому я поступила на «Прикладную информатику», а потом — на специальность «Программная инженерия».

Тяжело ли было учиться? Местами. Какие-то предметы давались проще, какие-то — легче.

Воспоминания о вузе у меня самые теплые. Отдельно запомнились «адреналиновые горки» сессии: то «автомат» получишь, то зубришь билеты всю ночь напролет.

Отдельно хочу поблагодарить Марину Алексеевну Сафронову — моего научного руководителя, которая была со мной все эти шесть лет!

Сергей, 24 года

— Я учился на специальности «Мехатроника и робототехника». Еще в бакалавриате я стал заниматься научной деятельностью. Естественно, я не захотел останавливаться на достигнутом, поэтому продолжение обучения абсолютно логично.

Вдобавок я еще устроился в молодежную лабораторию — мне в любом случае в университете оставаться. Хочу работать именно в вузе: уже сейчас поступаю в аспирантуру и устраиваюсь работать на кафедру!

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Варвара, 24 года:

— Сегодня я получила диплом с отличием по специальности «Градостроительство». Поступила в магистратуру, потому что хотела получить полное высшее образование. Благо есть пример — аспирантура с «красным». Есть, на кого равняться!

Я говорю о своем муже Никите. Мы познакомились во время поездки, которую организовал профком. Учиться было очень интересно. Конечно, самое сложное — это сессия. Ну и совмещение обязанностей студентки и мамы — у меня трое детей.

 

Тем временем церемония награждения походила и в Тульском педагогическом университете — дипломы вручали выпускникам факультета естественных наук. Дипломы получили 120 выпускников факультета, «красных» из которых — 39.

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Выпуск этого года — самый большой за всю историю вуза. Всего пединститут выпустил более 866 выпускников, 294 из них — круглые отличники.

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С окончанием учебы студентов поздравляли губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава администрации города Илья Беспалов, ректор ТГПУ Константин Подрезов и декан факультета естественных наук Ирина Шахкельдян.

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Что говорят выпускники

Дмитрий, 24 года

— Я учился на биоэколога и идти в магистратуру, если честно, не хотел. В итоге решился потому, что дополнительное образование дает преимущества в карьерном росте.

Из студенческих времен я больше всего запомнил преподавателей Алексея Александровича Лештаева, Андрея Викторовича Аралова, Геннадия Викторовича Красникова. Они просто классные!

Пока не могу сказать, буду ли я работать по специальности. Думаю, все-таки да. Сейчас я работаю на фармацевтической фабрике.

Александр, 24 года

- Мы с Дмитрием одногруппники. В магистратуру я пошел тоже для того, чтобы расширить спектр должностей, которые могу занять в будущем. Начальником без нее не стать! К тому же руководители многих предприятий до сих пор считают, что бакалавриат - это неполное высшее образование.

Сессии хорошо запомнились - многое я почерпнул оттуда... и бессонные ночи тоже! Учиться мне нравится, так что я планирую поступать в аспирантуру. И специальность моя мне по душе: я уже работаю в сфере природоохраны.

Ксения, 22 года

— Я химик: закончила бакалавриат по специальности «Медицинская и фармацевтическая химия». В школе я внезапно для себя заинтересовалась химией, встретила хорошего репетитора — и понеслось. Поступила в ТГПУ и переехала в Тулу — я родом из Киреевского района.

Больше всего мне запомнились одногруппники - это 100%! Было много всяких забавных событий. Запомнились экзамены... и сегодняшний день! Сейчас буду поступать в магистратуру и искать работу по специальности.

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