Пункт назначения: высотка 613

Премьера: 14.08.2025

Режиссер: Джо Чиэнь

Актеры: Айви Инь, Бай Лин, Цзэн Ваньтин, Цао Юнин, Цзай Чжэньнань, Фун Шуйфань, Бай Жуньинь, Эмбер Ань

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 18+

Женщина с дочкой поселяются в многоэтажной высотке. Вместе с другими жильцами они узнают, что их новый дом представляет смертельную ловушку, устроенную потусторонними силами. Как найти выход из места, откуда еще никто не выбирался живым?