Пункт назначения: высотка 613
Премьера:
14.08.2025
Режиссер:
Джо Чиэнь
Актеры:
Айви Инь, Бай Лин, Цзэн Ваньтин, Цао Юнин, Цзай Чжэньнань, Фун Шуйфань, Бай Жуньинь, Эмбер Ань
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
18+
Женщина с дочкой поселяются в многоэтажной высотке. Вместе с другими жильцами они узнают, что их новый дом представляет смертельную ловушку, устроенную потусторонними силами. Как найти выход из места, откуда еще никто не выбирался живым?
