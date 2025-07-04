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  5. 6 лучших комментариев: 27 июня - 4 июля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 27 июня - 4 июля

6 лучших комментариев: 27 июня - 4 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Инфляция, низкие зарплаты и подорожание запчастей: тульские перевозчики обосновали повышение тарифа на проезд

Инфляция, низкие зарплаты и подорожание запчастей: тульские перевозчики обосновали повышение тарифа на проезд

- 2 -

В Тульской области рассматривают вопрос об установке модульных укрытий

В Тульской области рассматривают вопрос об установке модульных укрытий

- 3 -

5 июля в Туле начнется реконструкция Орловского путепровода

5 июля в Туле начнется реконструкция Орловского путепровода

- 4 -

Названы 10 тульских школ, в которых с 1 сентября введут оценки за поведение

Названы 10 тульских школ, в которых с 1 сентября введут оценки за поведение

- 5 -

Туляки тратят, в среднем, 550 рублей на обеды в рабочее время

Туляки тратят, в среднем, 550 рублей на обеды в рабочее время

- 6 -

Блондинка-рецидивистка стала кошмаром для тульских магазинов

Блондинка-рецидивистка стала кошмаром для тульских магазинов

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вчера, в 17:37 0

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6 лучших комментариев: 20 - 27 июня
6 лучших комментариев: 20 - 27 июня
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