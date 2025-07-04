6 лучших комментариев: 27 июня - 4 июля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Инфляция, низкие зарплаты и подорожание запчастей: тульские перевозчики обосновали повышение тарифа на проезд
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В Тульской области рассматривают вопрос об установке модульных укрытий
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5 июля в Туле начнется реконструкция Орловского путепровода
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Названы 10 тульских школ, в которых с 1 сентября введут оценки за поведение
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Туляки тратят, в среднем, 550 рублей на обеды в рабочее время
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Блондинка-рецидивистка стала кошмаром для тульских магазинов
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