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Кто виноват: на Приупской в Туле деревья упали на припаркованные автомобили
Фото чиателей Myslo.

Кто виноват: на Приупской в Туле деревья упали на припаркованные автомобили

Управляющая компания «отфутболила» пострадавших в администрацию.

Сегодня, 1 июля, у дома № 9 по улице Приупской в Туле из-за сильного ветра и непогоды деревья упали на припаркованные автомобили. Пострадали ВАЗ и Opel, как выяснил Myslo, обе машины принадлежат одной семье. Владельцы, отец и сын, планируют подать иск для возмещения ущерба.

Однако к кому именно предъявлять требования, хозяин пострадавшего Opel не знает: в управляющей компании «Родной дом» ему посоветовали обратиться в администрацию города, хотя, по словам мужчины, жители платят УК в том числе и за обслуживание придомовой территории.

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— Обе машины принадлежат моей семье, мне и сыну. ВАЗ — там капремонт. Двигатель заводится, но из-за удара изменилась геометрия кузова, надо будет вытягивать, дверь «ушла», — рассказал пострадавший Александр Алленов.

Владелец машин и его знакомые заявили, что установить ответственного будет сложно, поскольку, судя по данным публичной кадастровой карты, территория не размежевана. По словам представителей УК, компания не несет ответственности, так как «земельный участок не разграничен».

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Myslo направит запрос в администрацию Тулы. Дозвониться до представителей управляющей компании на момент публикации не удалось. 

UPD: в администрации владельцу поврежденного автомобиля заявили, что территорию возле дома № 9 на ул. Приупской должна содержать УК «Родной дом». Выяснять, кто все же должен выплачивать компенсацию из-за упавших деревьев, Александр намерен в суде.

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Автор:
сегодня, в 13:15 +2
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