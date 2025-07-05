Этерна
Премьера:
05.07.2025
Режиссер:
Сергей Трофимов
Актеры:
Юрий Чурсин, Валентина Ляпина, Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Антон Кузнецов, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Евгений Стычкин, Иван Добронравов, Михаил Тройник, Любовь Константинова, Виктор Добронравов, Антон Адасинский, Оксана Базилевич, Евгений Зайфрид, Данил Никитин, Федор Мишеев, Иван Литвиненко
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Возрастные ограничения:
16+
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
19 июня - 4 июля
3 февраля - 5 июля 2024
6 июля, воскресенье 00:00
6 июля, воскресенье 00:00
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26 июня - 4 июля