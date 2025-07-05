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  4. В Туле завершился детский баскетбольный турнир памяти Голышева - Новости тульского спорта - MySlo.ru
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Этерна

Этерна

Премьера:
05.07.2025
 
Режиссер:
Сергей Трофимов
  
Актеры:
Юрий Чурсин, Валентина Ляпина, Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Антон Кузнецов, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Евгений Стычкин, Иван Добронравов, Михаил Тройник, Любовь Константинова, Виктор Добронравов, Антон Адасинский, Оксана Базилевич, Евгений Зайфрид, Данил Никитин, Федор Мишеев, Иван Литвиненко
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Возрастные ограничения:
16+
 
0
Касса
Материалистка
19 июня - 4 июля
Люксор Тула
Звериный рейс
3 февраля - 5 июля 2024
Майский
Гонка
6 июля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Девочка, покорившая время
6 июля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Край вдохновения
16 января - 4 июля
Люксор Тула
Ритуал
26 июня - 4 июля
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