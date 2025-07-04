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Театральный фестиваль «Толстой» и семейный пикник в Платоновском парке: выходные в Туле

Театральный фестиваль «Толстой» и семейный пикник в Платоновском парке: выходные в Туле

А еще день рождения Центрального парка и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Театральный фестиваль «Толстой»

Когда: 4–6 июля, пятница–воскресенье, 10.15.
Где: музей-усадьба «Ясная Поляна».
 

Театральный фестиваль «Толстой»

С 4 по 6 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет IX Театральный фестиваль «Толстой».

В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа. Подробности  на сайте фестиваля.

 

Семейный пикник в Платоновском парке

Когда: 5 июля, суббота, 15.00.
Где: Платоновский парк.
 

Семейный пикник в Платоновском парке

5 июля в Платоновском парке пройдет Семейный пикник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Хедлайнером праздника станет группа «Интонация».

 

День рождения Центрального парка

Когда: 6 июля, воскресенье, 11.00.
Где: Центральный парк.
 

День рождения Центрального парка

6 июля в Туле отметят 132-й день рождения Центрального парка. Для гостей подготовили разные активности: мастер-классы, концерты, шоу мыльных пузырей, ярмарку мастеров и другое.

 

Terra Melodia

Когда: 5 и 6 июля, суббота–воскресенье, 11.00.
Где: арт-кэмп «Дикая мята».
 

Terra Melodia

5 и 6 июля фестиваль национальных культур Terra Melodia вернется в арт-кэмп «Дикая мята», чтобы погрузить гостей в музыкальный мир национальных культур.

 

Ромашковый хоровод

Когда: 6 июля, воскресенье, 10.00.
Где: Казанская набережная.
 

Ромашковый хоровод

6 июля на Казанской набережной пройдет фестиваль «Ромашковый хоровод» — массовый старт по северной ходьбе.

 

Фестиваль «12 ключей»

Когда: 5 июля, суббота, 13.00.
Где: деревня Свиридово.
 

Фестиваль «12 ключей»

5 июля вблизи деревни Свиридово Веневского района состоится XV Международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей».

 

Фестиваль казачьей культуры

Когда: 5 июля, суббота, 14.00.
Где: Ремесленный двор «Добродей».
 

День иконы Николы Тульского

5 июля в ремесленном дворе «Добродей» состоится фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского».

 

Открытый микрофон

Когда: 4 июля, пятница, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

4 июля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

а что в кино?

Питер ФМ


Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай: Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.

 

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