Театральный фестиваль «Толстой» и семейный пикник в Платоновском парке: выходные в Туле

Театральный фестиваль «Толстой»
Где: музей-усадьба «Ясная Поляна».
С 4 по 6 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет IX Театральный фестиваль «Толстой».
В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа. Подробности — на сайте фестиваля.
Семейный пикник в Платоновском парке
Где: Платоновский парк.
5 июля в Платоновском парке пройдет Семейный пикник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Хедлайнером праздника станет группа «Интонация».
День рождения Центрального парка
Где: Центральный парк.
6 июля в Туле отметят 132-й день рождения Центрального парка. Для гостей подготовили разные активности: мастер-классы, концерты, шоу мыльных пузырей, ярмарку мастеров и другое.
Terra Melodia
Где: арт-кэмп «Дикая мята».
5 и 6 июля фестиваль национальных культур Terra Melodia вернется в арт-кэмп «Дикая мята», чтобы погрузить гостей в музыкальный мир национальных культур.
Ромашковый хоровод
Где: Казанская набережная.
6 июля на Казанской набережной пройдет фестиваль «Ромашковый хоровод» — массовый старт по северной ходьбе.
Фестиваль «12 ключей»
Где: деревня Свиридово.
5 июля вблизи деревни Свиридово Веневского района состоится XV Международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей».
Фестиваль казачьей культуры
Где: Ремесленный двор «Добродей».
5 июля в ремесленном дворе «Добродей» состоится фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского».
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
4 июля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Питер ФМ
Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай: Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.