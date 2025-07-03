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Ремонт мостов на пр. Ленина и Калужском шоссе: в администрации ответили на 15 важных вопросов туляков

Ремонт мостов на пр. Ленина и Калужском шоссе: в администрации ответили на 15 важных вопросов туляков

Ремонт асфальта на мостах Калужского шоссе начался на этой неделе, Орловского путепровода стартует в субботу. Как будет организовано движение на этот период?

В субботу, 5 июля, в Туле начнётся первый этап реконструкции Орловского путепровода. На время ремонта будет частично ограничено движение: сначала на одной части моста, затем на другой. На первом этапе, запланированном на 2025 год, проведут работы на части путепровода, примыкающей к Калужскому шоссе (где сейчас тоже идет ремонт). В 2026 году реконструкция перейдет на сторону ул. Рязанской. Планируется, что работы завершат в октябре 2026 года.

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Многие туляки с настороженностью относятся к таким новостям, опасаясь вероятных заторов на дорогах. Тем более, что 1 июля в этой же части города, на Калужском шоссе, тоже начался ремонт асфальта мостов. 
Начальник городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин ответил на самые злободневные вопросы туляков.

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— Ремонт моста на Калужском шоссе — это необходимость. Она возникла после обследования состояния дорожного объекта по окончании зимы. Дело в том, что верхние слои дорожного покрытия оказались сильно изношены. Да, зима была теплой и малоснежной, однако перепады температур оказали серьезное воздействие на дорожное покрытие. В верхних слоях дорожного полотна, а также в верхнем слое бетона на мостовых сооружениях образовались дефекты. И аварийно-восстановительный ремонт в данном случае не помог бы. Нужны капитальные работы для поддержания дорожного полотна в проезжем состоянии и увеличения срока службы мостовых сооружений. В связи с этим было принято решение о ремонте, подготовлен проект  и проведен аукцион на отбор подрядчика. С июля он приступил к проведению работ. 

– В первый день ремонта на Калужском шоссе образовался серьезный затор. Как решался этот вопрос?

— Мы провели мониторинг и выявили необходимость перенастройки светофора. Увеличили длительность разрешающего сигнала в часы пик на въезд и выезд из города. В результате скорость движения на этом участке увеличилась.

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Что изменит ремонт моста на Калужском шоссе?

— По окончании ремонта — 15 августа — движение транспорта на Калужском шоссе существенно ускорится. Также это положительно скажется на движении транспорта по проспекту Ленина в районе ремонта Орловского путепровода.

Почему работы на Орловском путепроводе начнутся только в июле?

— Ранее планировалось приступить к работам сразу после заключения муниципального контракта. В связи с тем, что в месте реконструкции проходит большое количество инженерных коммуникаций с АО «Ростелеком», АО «ТГЭС», АО «Газпром» и «АО Тулатеплосеть» проводились согласовательные мероприятия и заключение договоров между подрядной организацией, выигравшей аукцион на реконструкцию данного объекта, и сетевыми организациями.

Сейчас договора на переустройство сетей заключены. Эта мера была связана с тем, чтобы лишний раз не ограничивать движение по путепроводу. Перекрытие движения будет организовано совместно для работ по реконструкции и переносу сетей, без простоя.

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Как будет ходить общественный транспорт на время ремонта?

— На период ремонта на пр. Ленина организуют выделенные полосы для общественного транспорта: при движении в сторону пос. Косая Гора на участке от ул. Волнянского до ул. Н. Руднева; при движении я сторону центра Тулы — от ул. Генерала Маргелова. Выделенная полоса будет ограничена разметкой и дорожными знаками.

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Как изменится схема движения по проспекту Ленина с 5 июля?

  • На Орловском путепроводе будет организовано 4 полосы движения: две в сторону выезда из города, две в сторону центра из города. На подъездах со стороны ул. Генерала Маргелова в районе АЗС «Роснефть» в сторону центра будет организована выделенная полоса — крайняя правая;
  • парковочные карманы от ул. Волнянского до Н. Руднева ограничат бетонными блоками. Этого требует законодательная база: рядом с выделенной полосой не должно быть парковочного пространства;
  • по ул. Рязанской под Орловским путепроводом на время проведения ремонта движение транспорта будет осуществляться по двум полосам (по одной в каждом направлении);
  • на участке от улицы Скуратовской планируется ограничение проезда грузового транспорта по пр. Ленина;
  • выезд с дублера пр. Ленина на проспект в районе дома № 135 (магазин «Магнит косметик») и выезд на пр. Ленина с ул. Вознесенского перекроют;
  • на участке пр. Ленина от ул. Генерала Маргелова (АЗС «Роснефть») до Орловского путепровода при движении в сторону центра будет организована выделенная полоса для общественного транспорта;
  • парковочные карманы, расположенные в районе домов № 102А, 102Б, 102К3, 102/3, 102К4 перекроют.

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Как будут контролировать соблюдение правил дорожного движения на выделенной полосе ?

— Совместно с коллегами из регионального минтрансаразработана схема размещения комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений, связанных с движением транспорта по выделенной полосе. После нанесения разметки и установки знаков дорожного движения эти камеры будут подключены и начнут фиксировать нарушения.

– Как будет организовано трамвайное движение на Орловском мосту?

— Первый этап ремонта будет проводиться без изменения схемы движения трамваев. На втором этапе — в начале лета 2026 года — в районе Могилевского сквера будет организовано разворотное кольцо для трамваев.

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Жители пишут, что юг Тулы в постоянных пробках, а Косая Гора отрезана от города. Какие есть пути объезда, если основной въезд  теперь на ремонте?

— В 2024 году завершено строительство альтернативной дороги для южной части города с выездом на Калужское шоссе. Она соединяет ул. Генерала Маргелова и Калужское шоссе. Также, для жителей южной части областной столицы и Косой Горы есть проезд по ул. Скуратовской, проезду Энергетиков и ул. Овражной на ул. Рязанскую. Администрация города Тулы форсировала ремонт проезда Энергетиков и завершила его до перекрытия Орловского путепровода для удобства жителей областной столицы.

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Есть ли альтернативный путь из д. Прудное? На выезд поворот только направо в сторону супермаркета «Метро», нет ли там возможности повернуть налево?

— Альтернативный путь из д. Прудное есть — на региональную автомобильную дорогу «Косая гора — Хопилово». Организовать левый поворот из д. Прудноена Калужское шоссе не представляется возможным ввиду того, что проектом организации дорожного движения предусмотрена сплошная линия разметки в связи с тем, что данный участок является местом концентрации ДТП.

– Как будет осуществляться движение на пр. Ленина, д. 135 около магазина «Дикси»? И как теперь выезжать на проспект из дворов домов № 131-139?

– Для въезда и выезда из указанных домов будет организован въезд на пр. Ленина в районе д. 145 и ул. Генерала Маргелова. Выезд будет организован по дублеру на ул. Рязанскую. В районе д. 129 и 135 пр. Ленина будут установлены бетонные блоки, ограничивающие движение автомобилей.

– Один из комментариев туляков: «Неужели кто-то нарочно саботирует нормальное движение в городе, устраивая пробки под благим предлогом ремонта?»

— Данные мероприятия по Орловскому путепроводу необходимо проводить своевременно в связи с техническим состоянием путепровода. Они предусмотрены планом графиком производства работ по реконструкции путепровода.

– Еще мнение: «Некоторые объезжают пробку по проспекту или ул. Николая Руднева, а также через Косую Гору. Если на «пьяной дороге» начнётся ремонт, из того района вообще невозможно будет выбраться».

— Проезд Энергетиков отремонтирован, на ул. Овражной и её дублере проведен ямочный ремонт, поэтому полотно на альтернативном пути из юга города в сторону центра в настоящее время находится в нормативном состоянии.

—  Вопрос от жителя: «По ул. Рязанской под Орловским путепроводом на время проведения ремонта движение транспорта будет осуществляться по двум полосам (по одной в каждом направлении)». Я бы посмотрел на это «движение», когда сверху обломки бетона от старого моста будут падать. Не опасно ли это?

— Под путепроводом на время ремонта планируется также ограничить движение, оставив по одной полосе. Это необходимо для проведения строительных работ, предусмотренных проектом. Также данные меры позволят обеспечить безопасность участников дорожного движения в связи с тем, что данный участок входит в объемы строительной площадки путепровода.

На всех этапах работ будут применяться специальные устройства и заграждающие элементы для того, чтобы фрагменты старого моста не падали на проезжую часть и никак не касались участников дорожного движения. 

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– Уточните, что имеется в виду под «участком пр. Ленина от ул. Волнянского до ул. Н. Руднева при движении в сторону пос. Косая Гора»?

— Речь идёт о крайней правой полосе при движении в сторону пос. Косая Гора. Средняя и крайняя левая полоса при движении в эту же сторону будут работать в штатном режиме.

– У туляков есть опасение, что работы затянутся… 

— Проектом  предусмотрены два этапа,  окончание работ намечено на октябрь 2026 года. Сроки сжатые, работы будут выполняться в соответствии с планом-графиком.

С учетом сложности объектов для минимизации неудобств жителей предусмотрены все возможные пути движения, проработан вопрос организации дорожного движения для обеспечения максимальной пропускной способности при производстве работ.

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