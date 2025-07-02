За проезд в Тульской области заплатим по-новому: в правительстве озвучили тарифы

Вопрос стоимости проезда на общественном транспорте в регионе был рассмотрен в числе первых на совещании правительства под руководством губернатора Дмитрия Миляева.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская сообщила, что Тульская область —в числе регионов с одним из самых низких тарифов на проезд: 8-е место в ЦФО, 51-е место в стране. При этом обновление подвижного состава — на уровне регионов с более высоким тарифом.
Итогом рассмотрения обращений перевозчиков стало предложение:
- Сохранить стоимость льготного проездного на уровне 600 рублей, но ограничить количество поездок на нем до 60 в месяц. Это значит, что более чем 30 категорий льготников сохраняют свои права. На данный момент 33,7 тыс. человек каждый день пользуются льготными проездными. Из них только 17% совершают более 60 поездок в месяц, остальные пользуются меньше.
- Стоимость обычного проездного установить на уровне 1900 руб. за 50 поездок (по 38 рублей каждая).
- При расчете за поездку наличными — проиндексировать с 36 до 50 руб.
- Сэкономить можно будет при использовании безналичного расчета:
— проезд по карте «Тройка» — 38 руб. (сейчас 29 руб.);
— оплата банковской картой — 40 рублей (сейчас 31 руб.). Таким вариантом пользуется порядка 80% пассажиров общественного транспорта.
- На межмуниципальных маршрутах предлагается отменить зональность и установить единую оплату за каждый километр 4,46 рубля.
- Стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте поднять с 3,2 до 3,68 руб. за километр.
Предполагается, что новые тарифы начнут действовать с 1 августа.
— На данный момент 82% транспорта, работающего на маршрутах региона, являются не старше 5 лет (порядка 491 единицы из 598). Чтобы эту тенденцию по обновлению подвижного состава не потерять, надо регулярно индексировать тарифы, — подчеркнула Светлана Воскресенская.
Министр добавила, что тарифы на проезд в коммерческом транспорте станут известны в ближайшее время.
— Перевозчики ознакомятся с нашими предложениями по регулируемым маршрутам и представят свои, — добавила Воскресенская.
Губернатор обратил внимание на необходимость повышения качества работы перевозчиков:
— Всегда, когда повышаем тариф, мы говорим об одном и том же — ритмичности, повышении зарплат водителям, улучшении качества обслуживания. Что мы сейчас увидим здесь? Повышение на 30% — это существенно, — отметил Дмитрий Миляев.
Глава региона поручил подготовить к следующему оперативному совещанию показатели, которых должна достигнуть отрасль общественного транспорта Тулы и области после изменения стоимости проезда.
Напомним, ранее Myslo сообщал, что на данный момент наблюдается нехватка порядка 30% водителей. Причина — в низкой заработной плате. Особенно остро проблема стоит в Туле: если в 2008–2010 годах в городе было 1600 водителей, работающих на коммерческих маршрутах, то сейчас таких только 400. Многие, желая повысить свой доход, переходят работать в такси.