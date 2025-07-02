За проезд в Тульской области заплатим по-новому: в правительстве озвучили тарифы

Ранее перевозчики предложили повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, заявив о дефиците кадров водителей и низкой зарплате.

Вопрос стоимости проезда на общественном транспорте в регионе был рассмотрен в числе первых на совещании правительства под руководством губернатора Дмитрия Миляева.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская сообщила, что Тульская область —в числе регионов с одним из самых низких тарифов на проезд: 8-е место в ЦФО, 51-е место в стране. При этом обновление подвижного состава — на уровне регионов с более высоким тарифом.



Итогом рассмотрения обращений перевозчиков стало предложение:

Сохранить стоимость льготного проездного на уровне 600 рублей, но ограничить количество поездок на нем до 60 в месяц. Это значит, что более чем 30 категорий льготников сохраняют свои права. На данный момент 33,7 тыс. человек каждый день пользуются льготными проездными. Из них только 17% совершают более 60 поездок в месяц, остальные пользуются меньше.

Стоимость обычного проездного установить на уровне 1900 руб. за 50 поездок (по 38 рублей каждая).

1900 руб. за 50 поездок (по 38 рублей каждая). При расчете за поездку наличными — проиндексировать с 36 до 50 руб.

Сэкономить можно будет при использовании безналичного расчета:

— проезд по карте «Тройка» — 38 руб. (сейчас 29 руб.);

— оплата банковской картой — 40 рублей (сейчас 31 руб.). Таким вариантом пользуется порядка 80% пассажиров общественного транспорта.

38 руб. (сейчас 29 руб.); — оплата банковской картой — 40 рублей (сейчас 31 руб.). Таким вариантом пользуется порядка 80% пассажиров общественного транспорта. На межмуниципальных маршрутах предлагается отменить зональность и установить единую оплату за каждый километр 4,46 рубля.

Стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте поднять с 3,2 до 3,68 руб. за километр.

Предполагается, что новые тарифы начнут действовать с 1 августа.

— На данный момент 82% транспорта, работающего на маршрутах региона, являются не старше 5 лет (порядка 491 единицы из 598). Чтобы эту тенденцию по обновлению подвижного состава не потерять, надо регулярно индексировать тарифы, — подчеркнула Светлана Воскресенская.

Министр добавила, что тарифы на проезд в коммерческом транспорте станут известны в ближайшее время.

— Перевозчики ознакомятся с нашими предложениями по регулируемым маршрутам и представят свои, — добавила Воскресенская.

Губернатор обратил внимание на необходимость повышения качества работы перевозчиков:

— Всегда, когда повышаем тариф, мы говорим об одном и том же — ритмичности, повышении зарплат водителям, улучшении качества обслуживания. Что мы сейчас увидим здесь? Повышение на 30% — это существенно, — отметил Дмитрий Миляев.

Глава региона поручил подготовить к следующему оперативному совещанию показатели, которых должна достигнуть отрасль общественного транспорта Тулы и области после изменения стоимости проезда.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что на данный момент наблюдается нехватка порядка 30% водителей. Причина — в низкой заработной плате. Особенно остро проблема стоит в Туле: если в 2008–2010 годах в городе было 1600 водителей, работающих на коммерческих маршрутах, то сейчас таких только 400. Многие, желая повысить свой доход, переходят работать в такси.