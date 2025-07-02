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За проезд в Тульской области заплатим по-новому: в правительстве озвучили тарифы

За проезд в Тульской области заплатим по-новому: в правительстве озвучили тарифы

Ранее перевозчики предложили повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, заявив о дефиците кадров водителей и низкой зарплате.

Вопрос стоимости проезда на общественном транспорте в регионе был рассмотрен в числе первых на совещании правительства под руководством губернатора Дмитрия Миляева.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская сообщила, что Тульская область —в числе регионов с одним из самых низких тарифов на проезд: 8-е место в ЦФО, 51-е место в стране. При этом обновление подвижного состава — на уровне регионов с более высоким тарифом.


Итогом рассмотрения обращений перевозчиков стало предложение: 

  • Сохранить стоимость льготного проездного на уровне 600 рублей, но ограничить количество поездок на нем до 60 в месяц. Это значит, что более чем 30 категорий льготников сохраняют свои права. На данный момент 33,7 тыс. человек каждый день пользуются льготными проездными. Из них только 17% совершают более 60 поездок в месяц, остальные пользуются меньше.
  • Стоимость обычного проездного установить на уровне 1900 руб. за 50 поездок (по 38 рублей каждая).
  • При расчете за поездку наличными — проиндексировать с 36 до 50 руб.
  • Сэкономить можно будет при использовании безналичного расчета:
    — проезд по карте «Тройка» — 38 руб. (сейчас 29 руб.);
     — оплата банковской картой — 40 рублей (сейчас 31 руб.). Таким вариантом пользуется порядка 80% пассажиров общественного транспорта. 
  • На межмуниципальных маршрутах предлагается отменить зональность и установить единую оплату за каждый километр 4,46 рубля. 
  • Стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте поднять с 3,2 до 3,68 руб. за километр.

Предполагается, что новые тарифы начнут действовать с 1 августа.

 — На данный момент 82% транспорта, работающего на маршрутах региона, являются не старше 5 лет (порядка 491 единицы из 598). Чтобы эту тенденцию по обновлению подвижного состава не потерять, надо регулярно индексировать тарифы, — подчеркнула Светлана Воскресенская.

Министр добавила, что тарифы на проезд в коммерческом транспорте станут известны в ближайшее время.

— Перевозчики ознакомятся с нашими предложениями по регулируемым маршрутам и представят свои, — добавила Воскресенская.

Губернатор обратил внимание на необходимость повышения качества работы перевозчиков:

— Всегда, когда повышаем тариф, мы говорим об одном и том же — ритмичности, повышении зарплат водителям, улучшении качества обслуживания. Что мы сейчас увидим здесь? Повышение на 30% — это существенно, — отметил Дмитрий Миляев.

Глава региона поручил подготовить к следующему оперативному совещанию показатели, которых должна достигнуть отрасль общественного транспорта Тулы и области после изменения стоимости проезда. 

Напомним, ранее Myslo сообщал, что на данный момент наблюдается нехватка порядка 30% водителей. Причина — в низкой заработной плате. Особенно остро проблема стоит в Туле: если в 2008–2010 годах в городе было 1600 водителей, работающих на коммерческих маршрутах, то сейчас таких только 400. Многие, желая повысить свой доход, переходят работать в такси. 

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Автор:
сегодня, в 14:46 −22
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