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Ремонт на Калужском шоссе в Туле спровоцировал километровые пробки
Фото Артема Жильцова.

Ремонт на Калужском шоссе в Туле спровоцировал километровые пробки

Заторы не только на самой дороге, но и на соседних улицах.

Начавшийся сегодня ремонт на мостах Калужского шоссе стал причиной километровых пробок на въезде в город. По оценкам туляков, затор растянулся почти на 10 километров.

Сложности с проездом возникли не только на ремонтируемом участке, где ввели реверсивное движение, но и на соседних улицах.

— Там вокруг еще все стоит. Я ехала по улице Руднева, пробка началась, еще не доезжая до общежития педагогического университета, — рассказала Myslo местная жительница.

На «Яндекс. Картах» большой участок Калужского шоссе багрового цвета. В социальных сетях туляки жаловались, что пробки на дороге начались с 6 часов утра. Чтобы преодолеть заторы, некоторым водителям понадобилось 45-60 минут.

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Напомним, ремонт на мосту планируют закончить через полтора месяца, к 15 августа.

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сегодня, в 09:56 0
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ТулапробкиКалужское шоссе
 

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