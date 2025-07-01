Ремонт на Калужском шоссе в Туле спровоцировал километровые пробки

Фото Артема Жильцова.

Заторы не только на самой дороге, но и на соседних улицах.

Начавшийся сегодня ремонт на мостах Калужского шоссе стал причиной километровых пробок на въезде в город. По оценкам туляков, затор растянулся почти на 10 километров.

Сложности с проездом возникли не только на ремонтируемом участке, где ввели реверсивное движение, но и на соседних улицах.

— Там вокруг еще все стоит. Я ехала по улице Руднева, пробка началась, еще не доезжая до общежития педагогического университета, — рассказала Myslo местная жительница.

На «Яндекс. Картах» большой участок Калужского шоссе багрового цвета. В социальных сетях туляки жаловались, что пробки на дороге начались с 6 часов утра. Чтобы преодолеть заторы, некоторым водителям понадобилось 45-60 минут.

Напомним, ремонт на мосту планируют закончить через полтора месяца, к 15 августа.