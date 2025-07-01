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Где в Туле есть комната матери и ребенка: обзор Myslo
Фото Алексея Пирязева.

Где в Туле есть комната матери и ребенка: обзор Myslo

Прошлись по нескольким и узнали, где самые удобные.

Для чего нужна комната матери и ребенка и что в ней должно быть

Комната матери и ребенка — это специальное помещение, где родитель может позаботиться о малыше: поменять подгузник, помыть, отвести в туалет и сходить самому, а мама — покормить ребенка грудью вдали от посторонних глаз.

Официального положения об устройстве подобных комнат нет — нередко их меблировка ограничивается столиком для пеленания.

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Опытные родители отмечают, что для полного комфорта в комнате матери и ребенка должны быть эти вещи:

  • мебель: удобное кресло для матери, стульчик для кормления малышей, пеленальный столик;
  • санузел: раковина, маленький унитаз и горшок для ребенка, просторный туалет для взрослых — чтобы не оставлять грудничка одного снаружи кабинки и заехать с коляской;
  • средства индивидуальной гигиены для детей: подгузники разных размеров, пеленки, средство для подмывания и проч.;
  • кулер с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками — многие мамы отмечают, что во время кормления у них возникает сильная жажда;
  • подогреватель для бутылочек или электрический чайник;
  • мусорное ведро.

Помещение должно быть чистым, светлым и теплым, с удобным пандусом для заезда с коляской. Еще одна важная делать: комната должна быть доступной не только для мам (как это бывает, когда пеленальный столик расположен в женском туалете), но и для пап.

Комнаты матери и ребенка в тульских ТРЦ

гипермаркет «глобус»

Глобус 1.jpg

Адрес: ул. Аркадия Шипунова, 1-а.

Как найти: на входе в туалет — направо от входа № 2 (тот, что рядом с кафе).

Глобус 2.jpg

Главный минус комнаты матери в «Глобусе» — крошечное помещение: с коляской сюда точно не заехать. Зато преодолеть вход в сам ТРЦ и туалет можно без труда.

Внутри пеленальный столик, над ним — целый рулон одноразовых пеленок. Увы, в ящичках столика пусто. Слева стоит мусорное ведро.

В умывальной зоне есть раковина (правда, не очень большая), зеркало, диспенсер с бумажными полотенцами и пустой — для жидкого мыла.

Напротив умывальной зоны не самый удобный пластиковый стул, настенная вешалка и пара розеток (вторая — над пеленальным столиком).

Чистая, светлая и симпатичная, но очень маленькая комната. Еще один существенный минус — отсутствие мыла. За это ставим четверку с минусом.

Оценка: 3,5 из 5 баллов.

ТЦ «Сарафан»

Сарафан 2.jpg

Адрес: ул. Путейская, 5, корп. 2.

Как найти: в конце коридора, ведущего к туалетам, на 2-м этаже (справа от магазина «Детский мир»).

В «Сарафане» комната матери и ребенка очень просторная — сюда удобно заехать с коляской. К слову, подняться с ней на второй этаж не проблема — помимо лестницы и эскалаторов есть лифт с вместительной кабиной.

Комната оборудована пеленальным столиком без мягкого матраса, небольшим диваном, раковиной (мыла в дозаторе нет), туалетом и мусорным ведром.

Сарафан 1.jpg

На входе в комнату матери и ребенка стоят коляски — их можно бесплатно взять для прогулки по ТРЦ. Мелочь, а приятно!

Но за отсутствие мыла и матрасика на пеленальном столике снимем балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

ТРЦ «Макси»

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/3c/f7/808a-1467-4eb4-9c20-1d6bb3151ae0/d14dba93-fe8a-44e7-b6bb-9c024c05b9ff.jpg

Адрес: ул. Пролетарская, 2.

Как найти: на входе в туалет на 2-м этаже (рядом с магазинами Zenden и Fun Day).

Вот тут проблем с площадью помещения нет. Добраться до комнаты с коляской получится без труда — неподалеку есть вместительный лифт.

В левом углу обустроена умывальная зона: большая раковина, зеркало, диспенсеры для мыла и бумажных полотенец и сушилка для рук. 

Справа — подвесной пеленальный столик, пара мусорных ведер под ним и стул для кормящей мамы.

Из недостатков: отсутствие одноразовых пеленок, санузла, вешалки и антисептика. В остальном же комната неплохая. Отдельно отметим милую иллюстрацию на стене и информационную табличку — на ней указан телефон, по которому можно позвонить и запросить внеплановую уборку помещения.

Оценка: 4 из 5 баллов.

ТРЦ «Гостиный двор»

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/3c/f7/808a-1467-4eb4-9c20-1d6bb3151ae0/ac731d13-1036-49f2-b7e7-b45e38100bbd.jpg

Адрес: ул. Советская, 47.

Как найти: женский туалет на 2-м этаже.

Подняться на 2-й этаж можно на лифте — конечно, если ваша коляска поместится в небольшую кабину.

Комната матери и ребенка в «Гостинке» ограничивается пеленальным столиком в женском туалете — отцам доступ к нему затруднен.

Сам столик расположен в неудобном месте: у самого входа, прямо у раковины. Поставить коляску так, чтобы не мешать окружающим и при этом иметь под рукой все необходимое, не получится. 

Из плюсов — бумажные полотенца, мыло и туалетная бумага всегда в наличии, раковина и туалет тоже есть. 

Оценка: 2 из 5 баллов.

Комнаты матери и ребенка в тульских парках

Пролетарский парк

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Адрес: ул. Кутузова, 131-а.

Как найти: комната матери и ребенка расположена в здании администрации и по совместительству пункта проката — пункты 1 и 2 на карте. Вход в здание — со стороны ул. Софьи Ковалевской.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/3c/f7/808a-1467-4eb4-9c20-1d6bb3151ae0/054d9765-6c1a-48d4-9ca7-226773e588e3.jpg

Помещение уже побольше — если потесниться, можно заехать с коляской. Только вот вход в администрацию не оборудован пандусом — придется попотеть, затаскивая коляску по ступенькам.

Несмотря на несвежий ремонт, комната довольно чистая. Пеленальный столик есть, мусорка рядом, стульев целых четыре — выбирай любой! В углу запрятаны две низенькие табуретки для маленьких посетителей комнаты. Большой плюс — специальный стульчик для кормления малышей.

Большой минус — полное отсутствие туалета и раковины. Чтобы справить нужду и помыть руки, придется выйти из здания администрации и проделать не самый короткий путь.

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Карта Пролетарского парка.

Альтернативное решение — антисептик. Но в дозаторе у пеленального столика его нет.

Удобств в комнате матери и ребенка в Пролетарском парке по минимуму, санитарные условия оставляют желать лучшего.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Баташевский сад

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/3c/f7/808a-1467-4eb4-9c20-1d6bb3151ae0/063e2714-9480-41ad-97e6-4940241e0bc0.jpg

Адрес: Пролетарский район, между ул. Кропоткина и Веневским шоссе.

Как найти: в модульном туалете справа от центрального входа в парк.

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Помещение очень маленькое: завезти коляску внутрь не выйдет. Зато поставить ее у входа получится — туалет оборудован пандусом с поручнями.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/3c/f7/808a-1467-4eb4-9c20-1d6bb3151ae0/dee366c7-8e1c-4392-9331-56ba5583d1d1.jpg

Внутри — туалет для взрослых, пеленальный столик и раковина. Бумажных полотенец мы не обнаружили, зато рядом есть сушилка для рук. Вместо жидкого мыла на раковине лежит кусочек обычного. Есть крючок для вещей.

Большой плюс — модульная комната отапливается, так что ее посетители могут разместиться в тепле при любой погоде.

Оценка: 3,5 из 5 баллов.

Комсомольский парк

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/3c/f7/808a-1467-4eb4-9c20-1d6bb3151ae0/e6f4ad86-5641-41d4-9309-89be569a6312.jpg

Адрес: Зареченский район, вдоль с ул. Октябрьской.

Как найти: в модульном туалете на входе в парк со стороны Промышленного проезда, рядом с парковкой.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/3c/f7/808a-1467-4eb4-9c20-1d6bb3151ae0/ef71ed0e-ca57-47d6-adbb-473163cd17a7.jpg

По конструкции эта комната напоминает предыдущую, но с парочкой дополнительных плюсов.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/3c/f7/808a-1467-4eb4-9c20-1d6bb3151ae0/6e42433b-abd4-4e13-a8e4-b1410edb52f0.jpg

Пандуса на входе нет, но порожек не слишком высокий, так что завезти коляску удастся без проблем. Да и места внутри достаточно.

Внутри — пеленальный столик без матраса, стул, несколько крючков для вещей и розетка. Туалет также огражден кабинкой.

Справа от него установлена небольшая раковина, над ней — зеркало и сушилка для рук. Жидкое мыло есть.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Центральный парк им. П. П. Белоусова

На территории Центрального парка целых три комнаты матери и ребенка — мы осмотрели каждую.

Комната в пункте проката

ЦПКиО1.1.jpg

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Как найти: слева от входа со стороны ул. Жаворонкова; точный адрес: ул. Первомайская, 13-а, корп. 4. По коридору до конца и налево.

На входе в помещение есть пандус, так что заехать в комнату с коляской не проблема. Пройдя через темный коридор, находим нужную дверь.

Эта комната большая: в ней помещается сразу два пеленальных столика, два стульчика для кормления, вешалка, лавка и стул. Для малышей — пара милых табуреток и доска для рисования; правда, мелков мы так и не нашли. Но за организацию какого-никакого досуга для детей ставим плюс.

ЦПКиО1.3.jpg

Но главное достоинство этой комнаты — специальный подогреватель для бутылочек. За чудо техники тоже добавим полбалла — первая комната в парке уверенно идет на пятерку.

Но за отсутствие санузла ставим жирный минус.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Комната на большом кругу

Как найти: на большом кругу чуть поодаль от велопроката.

ЦПКиО2.3.jpg

Уже знакомая планировка модульного блока: тесная комнатушка с туалетом, раковиной и сушилкой для рук, пеленальным столиком и парой не самых комфортабельных стульев.

ЦПКиО2.2.jpg

Мыла, полотенец нет. Помещение отапливается.

Оценка: 3,5 из 5 баллов.

Комната напротив зооуголка

Как найти: туалет у экотропы напротив зооуголка.

ЦПКиО3.3.jpg

Примерно та же картина, что и в комнате на большом кругу. Вместо стула со спинкой — табурет, зато на раковине мы обнаружили целый кусок мыла — кнопка дозатора жидкого мыла вмята в корпус намертво.

ЦПКиО3.2.jpg

Тепло, сухо, вентиляция работает.

Оценка: 3,5 из 5 баллов.

Рогожинский парк

Рогожинский парк 1.jpg

Адрес: Центральный район, вдоль ул. Рязанской и ул. Тимирязева.

Как найти: слева на входе в парк со стороны ул. Демьянова.

Типовой модуль, как в Баташевском саду: мало места, зато есть туалет для взрослых.

Рогожинский парк 3.jpg

Есть пеленальный столик, пластиковый стул, раковина и автоматическая сушилка для рук. Мыло — и обычное, и жидкое. А вот бумажных полотенец нет.

Рогожинский парк 2.jpg

Помещение отапливается: внутри сухо и тепло.

Оценка: 3,5 из 5 баллов.

 

Где еще в Туле есть комнаты матери и ребенка? Пишите в комментариях!

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вчера, в 13:13 +2
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