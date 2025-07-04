Контрольная закупка Myslo: пробуем оливки

Фото Дмитрия Дзюбина.

Попробовали и узнали, кто производит самые вкусные!

Сегодня Myslo пробует оливки. На прилавках магазинов их великое множество: с начинкой и без, копченые и гриль, с пряными рассолами. Но для этой дегустации мы выбрали классику — зеленые оливки в простом рассоле без косточек этих марок:

Цена: 239,99 руб.

Вес: 300 г (масса оливок — 110 г).

Состав: вода питьевая, оливки без косточки, соль, регуляторы кислотности: лимонная кислота, молочная кислота; антиокислитель — аскорбиновая кислота, уплотнитель — хлорид кальция. В продукте возможно наличие косточки или ее фрагментов.

Оливки от «Бондюэль» нам понравились: в меру соленые, с ярким вкусом и плотной текстурой.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 209,90 руб.

Вес: 340 г (масса оливок — 170 г).

Состав: вода питьевая, оливки зеленые, соль, регуляторы кислотности: лимонная кислота, молочная кислота; антиокислитель — аскорбиновая кислота. Может содержать косточки или их фрагменты.

На поверхности рассола плавают маленькие лужицы масла. Оливки крупные, пахнут пряной заливкой. Значит ли это, что они будут вкуснее «бондюэлевских»?

Однозначно нет. Слишком соленые, с неприятной горечью во вкусе. Еще и разваливаются при попытке достать их из банки — во рту превращаются в кашу.

Оценка: 3,5 из 5 баллов.

Цена: 98,99 руб.

Вес: 280 г (масса оливок — не менее 90 г).

Состав: вода питьевая, оливки, соль йодированная (содержит калий йодноватокислый), регуляторы кислотности — кислота молочная, кислота лимонная; антиокислитель — кислота аскорбиновая. Продукт может содержать косточки или их фрагменты.

Первым делом оцениваем внешний вид: оливки продолговатые и блеклые.

На вкус они не лучше. Слишком твердые и почему-то отдают клопами.

У всех же было? Ешь малину прямо с куста на даче и вдруг ощущаешь вкус непрошеного гостя, оказавшегося во рту вместе с ягодой! Вот этот вкус нам положили в баночку «Первым делом».

Оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 259,99 руб.

Вес: 350 г (масса оливок — 150 г).

Состав: вода, оливки зеленые, соль, регулятор кислотности — лимонная кислота (Е330), антиокислитель — аскорбиновая кислота (Е300). Допускается содержание косточек или их фрагментов. Может содержать следы сульфитов.

Эти оливки мы условно поставили на второе место в нашем личном рейтинге. Они чуть более соленые, чем «Бондюэль», но текстура и вкус у них практически такие же.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 269,99 руб.

Вес: 400 г (масса оливок — 160 г).

Состав: вода питьевая, оливки, соль, регуляторы кислотности: лимонная кислота, молочная кислота; антиокислитель — аскорбиновая кислота. Продукт может содержать косточку оливки или ее фрагменты.

Оливки из «Перекрестка» не очень большие и скорее напоминают крошечные лаймы — очень кислые! Рассол практически ничем не пахнет.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Самые дорогие оливки— «Маркет Перекресток» (269,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Бондюэль» (218 руб. за 100 г оливок без учета заливки).

Самые дешевые оливки— «Первым делом» (98,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Первым делом» (109,9 руб. за 100 г оливок без учета заливки).

Самая большая порция — Premiere of Taste (170 г оливок в банке).

Самые вкусные оливки, по мнению редакции Myslo, — «Бондюэль».