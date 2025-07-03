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Театральный фестиваль «Толстой»

Театральный фестиваль «Толстой»

С 4 по 6 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет IX Театральный фестиваль «Толстой».

В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа.

Тема фестиваля — семейное счастье и неспешная усадебная жизнь: яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов.

Зрителям будут представлены премьеры четырех спектаклей, специально созданных в этом году. 

Подробная программа  на сайте фестиваля.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна , деревня Ясная Поляна, 142а
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Материалистка
19 июня - 4 июля
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Звериный рейс
3 февраля - 5 июля 2024
Майский
Гонка
6 июля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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6 июля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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