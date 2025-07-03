Театральный фестиваль «Толстой»
С 4 по 6 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет IX Театральный фестиваль «Толстой».
В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа.
Тема фестиваля — семейное счастье и неспешная усадебная жизнь: яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов.
Зрителям будут представлены премьеры четырех спектаклей, специально созданных в этом году.
Подробная программа — на сайте фестиваля.
Где и когда?
Ясная Поляна , деревня Ясная Поляна, 142а
4 июля 2025, пятница
10:15
5 июля 2025, суббота
10:15
6 июля 2025, воскресенье
10:15
19 июня - 4 июля
3 февраля - 5 июля 2024
6 июля, воскресенье 00:00
6 июля, воскресенье 00:00
16 января - 4 июля
26 июня - 4 июля