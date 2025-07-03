С 4 по 6 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет IX Театральный фестиваль «Толстой».

В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа.

Тема фестиваля — семейное счастье и неспешная усадебная жизнь: яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов.

Зрителям будут представлены премьеры четырех спектаклей, специально созданных в этом году.

Подробная программа — на сайте фестиваля.