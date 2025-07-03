Прокуратура запросила для Дубовенко 6 лет исправительной колонии

Фото Артема Жильцова.

Политика также хотят лишить прав на 3 года.

В ходе заседания в Центральном районном суде Тулы гособвинитель запросил для устроившего смертельное ДТП Дмитрия Дубовенко 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Политика также хотят лишить водительских прав на 3 года.

Ни Дмитрий, ни его адвокат не согласны с запрошенным сроком. Обвиняемый попросил суд дать две трети от максимального наказания. Юрист политика привел в пример случаи из практики, когда за подобные ДТП виновников приговаривали к 3 годам и 1 месяцу колонии-поселения.

В последнем слове Дубовенко заявил, что больше не желает садиться за руль, принес извинения пострадавшим и попросил суд учесть его общественную деятельность — отправку гуманитарной помощи на СВО. Дмитрий сказал, что хочет увидеть, как его дочь пойдет в первый класс.

Последнее слово было эмоциональным: Дубовенко заявил, что с первых дней на него навесили ярлык мажора на крутой тачке, сынка богатых родителей, при этом его мама — простая учительница.

Ранее суд арестовал однокомнатную подмосковную квартиру политика, стоимость которой оценили в 6 миллионов рублей.



Приговор по делу Дубовенко вынесут 7 июля.