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Прокуратура запросила для Дубовенко 6 лет исправительной колонии
Фото Артема Жильцова.

Прокуратура запросила для Дубовенко 6 лет исправительной колонии

Политика также хотят лишить прав на 3 года.

В ходе заседания в Центральном районном суде Тулы гособвинитель запросил для устроившего смертельное ДТП Дмитрия Дубовенко 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Политика также хотят лишить водительских прав на 3 года.

Ни Дмитрий, ни его адвокат не согласны с запрошенным сроком. Обвиняемый попросил суд дать две трети от максимального наказания. Юрист политика привел в пример случаи из практики, когда за подобные ДТП виновников приговаривали к 3 годам и 1 месяцу колонии-поселения. 

В последнем слове Дубовенко заявил, что больше не желает садиться за руль, принес извинения пострадавшим и попросил суд учесть его общественную деятельность — отправку гуманитарной помощи на СВО. Дмитрий сказал, что хочет увидеть, как его дочь пойдет в первый класс.

Последнее слово было эмоциональным: Дубовенко заявил, что с первых дней на него навесили ярлык мажора на крутой тачке, сынка богатых родителей, при этом его мама — простая учительница.

Ранее суд арестовал однокомнатную подмосковную квартиру политика, стоимость которой оценили в 6 миллионов рублей.

Приговор по делу Дубовенко вынесут 7 июля.

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Автор:
сегодня, в 12:08 +2
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