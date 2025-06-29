Скорпионы, не теряйте голову от успеха в денежных делах! Девы, ищите варианты на сайте знакомств!

Овен (21.03−20.04): Звезды указывают на опасность для репутации и здоровья Овнов. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском, случайных знакомств и связей. Крайне неблагоприятная неделя. Финансовое положение ухудшится в результате вероятной покупки или платы по сделанным ранее обязательствам. Отношения с близкими будут непредсказуемыми. Период испытаний для Овнов продолжается. Многие из них будут проверяться на жадность, эгоизм, тщеславие, ревность. Звезды вновь предоставляют возможность переоценить ценности, оглянуться на свои поступки.

Про деньги. Дел будет много и все срочные. Может подвернуться отличная возможность для хороших заработков. В понедельник или во вторник вероятны интересные деловые предложения. В пятницу ждите неожиданные известия.

Про любовь. Середина недели — благоприятное время для романтических встреч и свиданий. Отнеситесь к чувствам любимого человека серьезно, не давайте лишнего повода для ревности.

Про интим. Ваши родные начнут настойчиво сватать вам «весьма положительных молодых людей», если вы еще не замужем, или назойливо повторять, что ваш благоверный вам не пара. Не сердитесь на них, ведь это вы отлично знаете, что шило на мыло, а коней на переправе, — не меняют. А они-то до сих пор пребывают в заблуждении… У мужчин-Овнов спокойная неделя, которая не запомнится вам в сексуальном плане.

Благоприятные дни: 30, 4; неблагоприятные: 5.

Телец (21.04−21.05): Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей. Вероятно, близкие Тельцам люди полны заботы и проявят по отношению к ним повышенный интерес. Тельцов ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Они могут оказаться в центре внимания, и это им понравится. Тельцы будут вполне счастливы, управляя другими людьми, отдавая приказы и распоряжения. Многим представителям этого знака материальное положение покажется стабильным. Трудовая деятельность обещает им хорошую прибыль.

Про деньги. На этой неделе финансовые вопросы желательно решать самостоятельно, а не обсуждать их с кем попало. Во вторник и среду велика опасность обмана и денежных потерь. Сейчас не время брать кредиты.

Про любовь. На этой неделе больше времени посвящайте личной жизни, в любви вас может ожидать полная гармония и взаимопонимание. Особенно, если вы вместе отправитесь в романтическое путешествие.

Про интим. Тельцам рекомендуется провести генеральную уборку и очистку квартиры от накопившейся грязи — как реальной, так и энергетической. Это поможет вам обновить ваш жизненный сценарий, а также разрешит запутанные сексуальные ситуации. Понятное дело, что ремонт за неделю вы вряд ли успеете сделать, но вот выкинуть все лишнее и расстаться с надоевшими привычками (и людьми) — вполне.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 30.

Близнецы (22.05−21.06): Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах могут вывести Близнецов из душевного равновесия. Об отдыхе многим придется забыть — заботы не дадут присесть ни на секунду. Влияние планет ослаблено. Любая инициатива или активное движение в иных сферах деятельности может принести Близнецам усталость и неудовлетворенность.

Про деньги. Ваше финансовое положение стабильно и явно радует вас. Ваша прибыль растет день ото дня, вы даже сами не ожидали такого успеха. На этой неделе вы научитесь чему-то новому, что не раз еще пригодится вам для успеха в финансовой деятельности.

Про любовь. Проявив скромность и стремление к компромиссам в начале недели, вы значительно улучшите и без того прекрасные отношения со спутником жизни. Вас ждет романтика и страсть.

Про интим. Если Близнецы-женщины хотят привлечь внимание сильного пола, то им поневоле придется уподобиться ему на какое-то время. То есть, стать сильной женщиной: уверенной в себе, независимой, сексуально-агрессивной, предпочитающей активную позицию и секс без долгих предысторий. Ну или хотя бы притвориться таковой... Мужчины-Близнецы на этой неделе будут сексуально активны, даже, можно сказать, активны как никогда...

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 4.

Рак (22.06−22.07): Неделя постижения истины, размышлений над предназначением. События недели заставят Раков побывать в положении человека, обиженного ими. Действия Раков могут принести ощутимый положительный результат. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Прекрасная неделя для начала оздоровительных процедур, отказа от вредных привычек.

Про деньги. В начале недели может поступить важная финансовая информация, которую вы давно ждали. Имейте в виду, что она, скорее всего, придет из необычного источника, и тогда, когда вы меньше всего к этому готовы.

Про любовь. Яркие огни мира развлечений могут оказаться значительно притягательнее мягкого света домашнего очага. Похоже, вас будет трудно удержать дома, лучше вместе с любимым человеком выйти в свет.

Про интим. Почему бы вам ни сделать шикарный подарок вашему любимому человеку/даме и не заказать тайский эротический массаж на дому? Кстати, можно организовать даже одновременный сеанс такого массажа, который невероятно возбудит вас обоих и даже приведет в состояние, близкое к эйфории.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 1.

Лев (23.07−23.08): Вероятно, что все, за что вы ни возьметесь, будет даваться вам нелегко, хотя денежные проблемы на время отступят. Вы можете почувствовать накопившуюся усталость и от работы и от развлечений. Львам-женщинам следует приближать к себе только достойных своего внимания людей. Звезды указывают на опасность, угрожающую вашему здоровью. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском.

Про деньги. В понедельник вас порадуют новые денежные поступления. Во вторник или в среду вы можете обрести новых надежных партнеров в сфере финансов и бизнеса. В воскресенье стоит пройтись по магазинам, будут удачными покупки.

Про любовь. На неделе есть вероятность почти полного затишья в сфере личной жизни, за исключением коротких телефонных звонков и обмена сообщениями. Зато в выходные у вас появится реальный шанс наверстать упущенное.

Про интим. Небесные светила размышляют: а достойны ли вы того доверия, что вам оказывает ваш любимый человек? Судя по всему, на днях вы не раз ему/ей изменяли... И если не в реальности — то хотя бы мысленно!

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 6.

Дева (24.08−23.09): Неблагоприятная неделя, отмеченная агрессией. Возможна активизация сильных и влиятельных врагов. Многие Девы и их близкие пострадают от лжи, сплетен, наговоров, несправедливых обвинений. Вторая половина недели связана с получением информации, контактами, переговорами, установлением партнерских и романтических связей. Может случиться так, что стремление Дев быть неотразимыми сделает их смешными. Вы рискуете оказаться в роли шута.

Про деньги. Наступает благоприятная неделя для осуществления давних коммерческих идей и смелых планов. В среду вероятны денежные поступления. Стоит заранее продумать и приобрести подарки, чтобы порадовать близких.

Про любовь. Если у вас на данный момент нет отношений, сейчас самое время поискать варианты на сайте знакомств. Во вторник и субботу свидания обещают быть довольно приятными и перспективными.

Про интим. Не пренебрегайте теми возможностями, что посылают вам звезды. Есть все шансы, что некоторые ваши эротические связи возникнут буквально на пустом месте — то есть там, где вы абсолютно их не ожидали. Часть из них будет связана с предложением вам помощи от неожиданно оказавшихся на вашем пути мужчин/женщин.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 3.

Весы (24.09−23.10): Неделя предполагает обретение новых источников энергии, проявление сообразительности и находчивости. Эта неделя благоприятна для самовыражения и укрепления авторитета. Удачному ходу дел будет способствовать нестандартный подход к ситуации. Этот период предполагает подключение космической энергии, внутреннее и внешнее преображение. Ваши неповторимость и загадочность привлекут представителей противоположного пола. Вероятно возобновление старой сердечной привязанности, о которой вы никогда не забывали.

Про деньги. Понедельник — удачный день для проведения деловых встреч и переговоров. Во вторник опасайтесь обмана и непредсказуемых действий со стороны партнеров или начальства. В четверг или пятницу вероятны новые денежные поступления, причем весьма солидные.

Про любовь. В ближайшие дни вы можете оказаться чрезвычайно привлекательны для противоположного пола. Благоприятное время для виртуального знакомства, которое вполне может перерасти в серьезный роман.

Про интим. Весам планеты советуют заглянуть в «Камасутру» — вдруг за то время, что вы ее не открывали, индусы придумали что-нибудь новенькое? Глядишь, новые горизонты в искусстве любви для себя откроете — да и друзьям будет что порассказать...

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Скорпионов ждет в целом удачная неделя. Она хороша для активного отдыха, детских праздников, шумного веселья. Одиноким Скорпионам предначертана романтическая встреча, а семейные люди могут ощутить обновление чувств. Положительные тенденции предыдущей недели найдут свое выражение. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела будут удаваться с первого раза. Они будут чувствовать себя на высоте, все смогут, все им будет под силу.

Про деньги. Ваше финансовое положение стабильно. В середине недели вероятна премия или прибавка к зарплате. Только не потеряйте голову от успеха в денежных делах, работать придется много.

Про любовь. В начале недели возможен легкий роман, но не стоит его принимать слишком серьезно, однако он вдохнет в вас веру в собственные возможности. Вы сейчас притягиваете поклонников.

Про интим. Скорпионы вдохновятся более идеей, чем практическим ее применением. Так, например, некоторые из них решат проверить, насколько эротичным будет катание по спинам друг друга круто сваренных яиц — и не заметят, как от ласк перейдут к бурному обсуждению достоинств яиц вкрутую перед яйцами в мешочек. Впрочем, в данном случае, «болтун» поистине «находка для шпиона», ведь «Васька слушает, да ест»...

Благоприятные дни: 30, 5; неблагоприятные: 4.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя принесет Стрельцам разлад между умом и сердцем. Задуманное может не воплотиться в жизнь. Неоправдан риск и вреден азарт: не исключена возможность невезения. Кажущаяся удача принесет впоследствии много хлопот и неприятностей. Неблагоприятная неделя для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Ваша несобранность станет причиной неудач. Вероятно новое знакомство, возможно заманчивое предложение, которое следует серьезно продумать. Скорее всего оно не оправдает надежд.

Про деньги. Командировки в начале недели пойдут на пользу вашей карьере. Во вторник вероятны денежные поступления. Коммерческие замыслы этой недели имею неплохие шансы быть успешно воплощенными в жизнь.

Про любовь. В ваших отношениях царит спокойствие и гармония. Самое время, чтобы привнести в вашу личную жизнь побольше новизны и фантазии. Будьте откровенны с партнером.

Про интим. У Стрельцов возможны весьма интересные эротические сновидения. Попробуйте не засовывать этот сон глубоко в подсознание, а лучше поразмыслите над ним. Может быть, вам не хватает тепла в общении с приснившимся вам человеком?

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 5.

Козерог (22.12−20.01): В эту неделю могут активизироваться недоброжелатели и конкуренты Козерогов-мужчин. Неделя удачна лишь для накопления знаний. Этот период предполагает освобождение от зависимости, недостатков, обретение новых источников энергии, расширение границ своих возможностей. Козероги будут рады видеть результат усилий. Начало недели будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями, которые окажутся неприятными. Время не располагает к далеким путешествиям.

Про деньги. На этой неделе возможны разногласия с партнерами или с начальством, что может негативно отразиться на стабильности вашего финансового положения. В четверг удачно пройдет совещание или собеседование.

Про любовь. Эта неделя будет вполне счастливой для вас. Можно ожидать интересное знакомство, романтическое свидание. Ваша открытость и эрудиция произведут нужное впечатление, и вы окажетесь у своей заветной цели.

Про интим. Вскоре вы превратитесь в «улитку-тихохода» — чем медленнее и ненавязчивее будет развиваться любовная игра, тем сильнее (и дальше) она вас заведет. А начать стоит совсем издалека: с рассказов о вашей предполагаемой измене, например. Только не увлекайтесь подробностями, иначе ваша половинка вполне может решить, что вы рассказываете о том, что случилось на самом деле.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 6.

Водолей (21.01−19.02): Вероятны конфликты, потери, обманы. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение и вы захотите переложить собственную вину на других. Сделав попытку разрядиться, вы вовлечете в конфликт кого-то из близких. Потребительское отношение к покровителям может поставить Водолеев в полную зависимость от них. А вот на выходных вероятно осуществление всего позитивного, что намечалось ранее. Возрастут сексуальный потенциал и личное обаяние.

Про деньги. Сейчас не время брать кредиты, слишком высокий процент. Финансовое положение достаточно стабильно, в четверг вероятны незначительные денежные поступления. В пятницу возможны интересные деловые предложения.

Про любовь. Сейчас вполне вероятен курортный роман. Так что отправляйтесь в отпуск на море и хорошенько там развлекитесь, забыв обо всех проблемах и заботах.

Про интим. Водолеи всю неделю будут находиться под влиянием Луны и Венеры. Это порождает интересную закономерность: усиливаются ощущения от оральной стимуляции эрогенных зон — причем это касается и того, кто ласкает, и того, кого ласкают. Так что вперед — выдумывайте новые способы и получайте взаимное удовольствие!

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5.

Рыбы (20.02−20.03): В начале недели вас ожидают разочарования и обманы. Многие Рыбы столкнутся с предательством и низостью. Это может послужить причиной нервного срыва или депрессивного состояния. Вторая половина недели характеризуется преображением, очищением, получением новых впечатлений. Многие Рыбы будут способны изменить свое поведение и даже внешний облик. Будьте готовы к не совсем доброжелательному отношению к вам недавних приятелей.

Про деньги. Важные дела лучше планировать на середину недели. Постарайтесь не вспылить, что может изменить отношение к вам деловых партнеров и, увы, не в лучшую сторону. В четверг вероятно поступление денег на ваш счет.

Про любовь. Эта неделя располагает к отчаянной влюбленности. Вы еще не влюблены? Это ненадолго. Не за горами сильные чувства. И, скорее всего, взаимные.

Про интим. Рыбам захочется почувствовать себя не охотником, а жертвой, которую кто-нибудь изящно соблазняет и провоцирует на соитие. Да вот беда: вы рискуете так и не найти на эту роль желающих. Поскольку добровольцев на горизонте не предвидится, не исключено добровольно-принудительное давление с вашей стороны. Что опять-таки, пылкой страсти отнюдь не способствует...

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 30.