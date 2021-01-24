Афера Оливера Твиста

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 28.01.2021

Режиссер: Мартин Оуэн

Актеры: Лина Хиди, Майкл Кейн, Дэвид Уоллиамс, Софи Симнетт, Рита Ора, Франц Драмех, Ноэль Кларк, Сэмми Лики, Рик Уорден, Крис Уилсон

Жанр: боевик, драма

Продолжительноcть: 88 мин

Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.