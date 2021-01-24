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Афера Оливера Твиста

Афера Оливера Твиста

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 28.01.2021
 
Режиссер:
Мартин Оуэн
  
Актеры:
Лина Хиди, Майкл Кейн, Дэвид Уоллиамс, Софи Симнетт, Рита Ора, Франц Драмех, Ноэль Кларк, Сэмми Лики, Рик Уорден, Крис Уилсон
  
Жанр:
боевик, драма
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.

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Сегодня
18:40 Алмаз Синема
Завтра
18:40 Алмаз Синема
30 января, суббота
18:40 Алмаз Синема
31 января, воскресенье
18:40 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Бригадный Подряд
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7 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мастер и Маргарита
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8 февраля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800 ₽
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