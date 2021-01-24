Афера Оливера Твиста
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 28.01.2021
Режиссер:
Мартин Оуэн
Актеры:
Лина Хиди, Майкл Кейн, Дэвид Уоллиамс, Софи Симнетт, Рита Ора, Франц Драмех, Ноэль Кларк, Сэмми Лики, Рик Уорден, Крис Уилсон
Жанр:
боевик, драма
Продолжительноcть:
88 мин
Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.
Сегодня
|18:40
|Алмаз Синема
Завтра
|18:40
|Алмаз Синема
30 января, суббота
|18:40
|Алмаз Синема
31 января, воскресенье
|18:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
18:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
18:40
30 января, суббота
|Алмаз Синема
|
18:40
31 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:40
8 марта, понедельник 19:00
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₽ Билеты: 2200-2800 ₽
5 марта, пятница 19:00
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