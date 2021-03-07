Только серьезные отношения

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 11.03.2021

Режиссер: Вячеслав Росс

Актеры: Алина Юхневич, Александр Робак, Ирина Пегова, Владимир Канухин, Елизавета Гончаренко, Анар Халилов, Алексей Багдасаров, Сергей Степин, Майя Гитер, Павел Мисаилов

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 91 мин

Романтичная девушка Соня Чижик ищет любовь. Но череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит хаос в жизнь девушки, и ей грозит отчисление из института. Взволнованный новостями, в Москву внезапно приезжает отец Сони. Но не устояв перед соблазнами большого города, он сам пускается во все тяжкие. Теперь Соня должна отправиться на поиски Чижика-старшего вместе с мамой ? майором полиции Лидией.