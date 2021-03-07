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#Только серьезные отношения

#Только серьезные отношения

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 11.03.2021
 
Режиссер:
Вячеслав Росс
  
Актеры:
Алина Юхневич, Александр Робак, Ирина Пегова, Владимир Канухин, Елизавета Гончаренко, Анар Халилов, Алексей Багдасаров, Сергей Степин, Майя Гитер, Павел Мисаилов
  
Жанр:
мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Романтичная девушка Соня Чижик ищет любовь. Но череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит хаос в жизнь девушки, и ей грозит отчисление из института. Взволнованный новостями, в Москву внезапно приезжает отец Сони. Но не устояв перед соблазнами большого города, он сам пускается во все тяжкие. Теперь Соня должна отправиться на поиски Чижика-старшего вместе с мамой ? майором полиции Лидией.

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Сегодня
17:50 Киносити
Завтра
17:50 Киносити
13 марта, суббота
17:50 Киносити
14 марта, воскресенье
17:50 Киносити
15 марта, понедельник
17:50 Киносити
16 марта, вторник
17:50 Киносити
17 марта, среда
17:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Вера Снежная
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Джаз-клуб: Трио Павла Ершова
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12 марта, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
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