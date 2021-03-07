#Только серьезные отношения
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 11.03.2021
Режиссер:
Вячеслав Росс
Актеры:
Алина Юхневич, Александр Робак, Ирина Пегова, Владимир Канухин, Елизавета Гончаренко, Анар Халилов, Алексей Багдасаров, Сергей Степин, Майя Гитер, Павел Мисаилов
Жанр:
мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
91 мин
Романтичная девушка Соня Чижик ищет любовь. Но череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит хаос в жизнь девушки, и ей грозит отчисление из института. Взволнованный новостями, в Москву внезапно приезжает отец Сони. Но не устояв перед соблазнами большого города, он сам пускается во все тяжкие. Теперь Соня должна отправиться на поиски Чижика-старшего вместе с мамой ? майором полиции Лидией.
Сегодня
|17:50
|Киносити
Завтра
|17:50
|Киносити
13 марта, суббота
|17:50
|Киносити
14 марта, воскресенье
|17:50
|Киносити
15 марта, понедельник
|17:50
|Киносити
16 марта, вторник
|17:50
|Киносити
17 марта, среда
|17:50
|Киносити
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽