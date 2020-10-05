АртЛекторийВкино: Фрида Кало

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 07.10.2020

Режиссер: Али Рэй

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Жанр: документальный, биографический

Продолжительноcть: 90 мин

В XXI веке Фрида Кало — икона феминизма. В XX веке её искусство перевернуло представления о женщине-художнице. В день рождения Фриды Кало, 6 июля, выходит фильм, посвящённый исследованию творчества художницы. Картины Фриды Кало проникнуты символизмом, а жанр автопортрета стал для неё зеркалом, в котором она видела не только себя, но и свою, подчас трагическую, жизнь. И всё же в произведениях Фриды, их яркости и темпераментности угадывается страсть — к жизни, мужчинам, мексиканской культуре и даже политике. В фильме «Фрида Кало», снятом в Мексике, США и Европе, творчество художницы комментируют кураторы и искусствоведы, а также звучат её собственные слова. Историю её жизни рассказывают сами картины: благодаря им мы понимаем, что за образом мексиканской девушки с короной из цветов скрывается неординарная личность, изменившая мир искусства. «Я не пишу мечты или кошмары. Я пишу свою собственную реальность», — говорила Фрида Кало.