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Итальянские вечера в России

Итальянские вечера в России

В Тульской филармонии пройдет многожанровый фестиваль-конкурс «Итальянские вечера в России».

Участники всех возрастов покажут номера разных культурных направлений: вокал, инструментальное творчество, хореография, цирковые трюки, народное творчество, театральное и изобразительное искусство.

Оценивать мастерство участников будут члены жюри из Италии.
Участники получат возможность пройти мастер-классы с итальянскими Маэстро с последующей выдачей сертификатов.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
27 ноября 2019, среда
18:00
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Касса
Ах, Астахова
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12 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 630 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
Купить билет
29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 960 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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