В Тульской филармонии пройдет многожанровый фестиваль-конкурс «Итальянские вечера в России».

Участники всех возрастов покажут номера разных культурных направлений: вокал, инструментальное творчество, хореография, цирковые трюки, народное творчество, театральное и изобразительное искусство.

Оценивать мастерство участников будут члены жюри из Италии.

Участники получат возможность пройти мастер-классы с итальянскими Маэстро с последующей выдачей сертификатов.

Вход свободный.