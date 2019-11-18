Итальянские вечера в России
В Тульской филармонии пройдет многожанровый фестиваль-конкурс «Итальянские вечера в России».
Участники всех возрастов покажут номера разных культурных направлений: вокал, инструментальное творчество, хореография, цирковые трюки, народное творчество, театральное и изобразительное искусство.
Оценивать мастерство участников будут члены жюри из Италии.
Участники получат возможность пройти мастер-классы с итальянскими Маэстро с последующей выдачей сертификатов.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
27 ноября 2019, среда
18:00
12 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 630 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 960 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽