Дикая мята 2019

28−30 июня в деревне Бунырево пройдет 12-й международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России.

На пяти сценах «Дикой Мяты» за три дня пройдут 100 концертов звезд. Среди них главные российские исполнители, мировые звезды, герои инди-сцены, электронная музыка, а также набирающие популярность музыканты.

В этому году впервые на фестивале «Дикая Мята» выступят «Мумий Тролль», популярнейшая певица Монеточка, Shortparis и др.

Lineup 2019: «Мумий Тролль», Primal Scream, «Аквариум», Баста, Дельфин, Faithless DJ Set, The Hatters, Dubioza Kolektiv, Монеточка, «Тараканы!», The Great Machine, Alai Oli, «кАчевники», James Leg, Нейромонах Феофан, «Кирпичи», Shortparis, «Альянс», OLIGARKH, Ivan & The Parazol, «Комсомольск», DaKooka, EUT, Марлины, Sirotkin, The Blind Suns, Zventa Sventana, Radioslam, Messer Chups, Lola Marsh, Анна Пингина, Caleb Hawley, «Заточка», Junkyard Storytellaz, «Казускома», Vurro, Cut’n’Bass, «НагУаль», Vice Versa, «Нотэбёрд», «СОВА», Эрика Лундмоен и др.

Площадки фестиваля

«Дикая Мята» — это один из самых комфортных фестивалей страны. На его территории расположены спортивные площадки, лекторий, кинотеатр, ярмарка; организована насыщенная детская программа. На «Дикую Мяту» можно отправиться семьей, в том числе с маленькими детьми, так как организаторы уделяют особое внимание безопасности.

На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. По традиции, кроме качественной музыки гостей ждет море других развлечений для всей семьи: увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр и лекторий и многое другое.

Автобусный тур

Для меломанов из других городов будет запущен автобусный тур.

Автобусы будут следовать из городов: Санкт-Петербург, Рязань, Орёл, Тверь, Брянск, Калуга.

Поклонникам просто нужно найти в списке свой автобусный тур и присоединиться к единомышленникам из своего города.