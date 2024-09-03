7-8 сентября в Тульской области состоится первый музыкальный фестиваль «Алексин Щедрина».

Фестиваль приурочен к открытию музея выдающегося композитора Родиона Константиновича Щедрина в Алексине, в доме, где он провел детские годы. О создании музея на родине Щедрина в феврале 2024 года, под занавес гастролей Мариинского театра на сцене Большого театра, объявили Валерий Гергиев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По замыслу авторов идеи, Музей Щедрина станет местом культурного притяжения, где будут проходить концерты, фестивали, тематические вечера, в том числе, с участием артистов Большого и Мариинского театров.

Главные события фестиваля развернутся 7 сентября, в этот день Алексин превратится в большую концертную площадку.

В 13.00 в Успенском соборе Алексина в исполнении Камерного хора Московской государственной консерватории, Тульского государственного хора и солистов Академии хорового искусства им. В. С. Попова прозвучит русская литургия для хора a cappella, солистов и свирели Р. Щедрина по рассказу Н. Лескова «Запечатленный ангел». Дирижёр – профессор Александр Соловьев.

В 16.00 в культурно-досуговом центре г. Алексина (ул. Мира, 19) будет представлено еще одно произведение Р. Щедрина - русское фольклорно-симфоническое действо на текст П. Ершова «Конёк-Горбунок». Исполнители: Тульский филармонический симфонический оркестр, Тульский государственный хор, фольклорный ансамбль «Услада», чтец – Петр Татарицкий, песочное шоу – Ольга Елисеева. Дирижер – Владислав Белоусов.

В 19.00 в культурно-досуговом центре г. Алексина (ул. Мира, 19) состоится концерт солистов Мариинского театра. Исполнители - лауреаты всероссийских и международных конкурсов Жанна Домбровская (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Александр Трофимов (тенор). Концертмейстер – Юрий Кокко (фортепиано).



8 сентября солисты Мариинского театра будут выступать в Туле, в Колонном зале Дворянского собрания, начало концерта – в 17.00.

Вход на концерты в культурно-досуговом центре г. Алексина – по пригласительным билетам. При этом их смогут увидеть все желающие: организаторы обеспечат онлайн-трансляцию на большом экране, который будет установлен на центральной площади рядом с КДЦ,