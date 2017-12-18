Спящая красавица

Некоторые злые колдуньи очень сердятся, если кому-то удается быть счастливым без денег. И тогда они способны заколдовать целое королевство вместе с королем, придворными, маленькой принцессой… Однако, все дети растут во сне. Даже королевские дочки. Чтобы разбудить выросшую принцессу и победить злую колдунью потребуется сила любви, богатство фантазии и ваша помощь. Сказка для всей семьи рассчитана на возраст шесть лет и старше. Развлекательно-поучительная театрализованная программа с приключениями, песнями, играми с залом учит, что доброта и дружба побеждают все невзгоды.

Новогоднее музыкальное представление, сказка для всей семьи. Развлекательно-поучительная театрализованная программа с приключениями, песнями, играми с залом. Юных зрителей в фойе ожидает интерактивная игровая программа с участием любимых сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

Цена билета 200−400 Р.