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Спящая красавица

Спящая красавица

Некоторые злые колдуньи очень сердятся, если кому-то удается быть счастливым без денег. И тогда они способны заколдовать целое королевство вместе с королем, придворными, маленькой принцессой… Однако, все дети растут во сне. Даже королевские дочки. Чтобы разбудить выросшую принцессу и победить злую колдунью потребуется сила любви, богатство фантазии и ваша помощь. Сказка для всей семьи рассчитана на возраст шесть лет и старше. Развлекательно-поучительная театрализованная программа с приключениями, песнями, играми с залом учит, что доброта и дружба побеждают все невзгоды.

Новогоднее музыкальное представление, сказка для всей семьи. Развлекательно-поучительная театрализованная программа с приключениями, песнями, играми с залом. Юных зрителей в фойе ожидает интерактивная игровая программа с участием любимых сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

Цена билета 200−400 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
2 января 2018, вторник
11:00
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2 января 2018, вторник
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3 января 2018, среда
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