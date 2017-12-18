Сказочная сказка про чудесные чудеса

Далеко-далеко, среди заснеженных елей и мерцающих звезд, стоит сказочный терем. И живет там настоящий Волшебник — Хозяин Зимнего Леса со своими чудесными помощниками — теткой Кружилихой-сторожихой, дозорным Филимоном и мудрой говорящей вороной Апполинарией Карловной… Каких неведомых гостей принесет к ним Ветер в морозную праздничную ночь? Какие песни споет новогодняя Метель? И самое главное — как снять таинственное Заклятие Ледяного Сердца? Вы верите в чудеса? Тогда отправляйтесь в путешествие по волшебным тропинкам — и не забудьте захватить с собой самые широкие улыбки и самое хорошее настроение!

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Исполнители: Фольклорный ансамбль «Услада» и Ансамбль танца «Визави».

Цена билета: 200−400 рублей