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Сказочная сказка про чудесные чудеса

Сказочная сказка про чудесные чудеса

Далеко-далеко, среди заснеженных елей и мерцающих звезд, стоит сказочный терем. И живет там настоящий Волшебник — Хозяин Зимнего Леса со своими чудесными помощниками — теткой Кружилихой-сторожихой, дозорным Филимоном и мудрой говорящей вороной Апполинарией Карловной… Каких неведомых гостей принесет к ним Ветер в морозную праздничную ночь? Какие песни споет новогодняя Метель? И самое главное — как снять таинственное Заклятие Ледяного Сердца? Вы верите в чудеса? Тогда отправляйтесь в путешествие по волшебным тропинкам — и не забудьте захватить с собой самые широкие улыбки и самое хорошее настроение!

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Исполнители: Фольклорный ансамбль «Услада» и Ансамбль танца «Визави».

Цена билета: 200−400 рублей

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
22 декабря 2017, пятница
11:00
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22 декабря 2017, пятница
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23 декабря 2017, суббота
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