Новогодние праздники всегда хочется провести в теплой, приятной атмосфере, полной волшебства и уюта.

Для вас — спектакль «Сказка в сказке», где мальчик Ваня вместе с бабушкой, Снегурочкой и Дедом Морозом путешествует из одной сказки в другую. По пути их ждут необычные приключения и загадки, решать которые помогут наши юные зрители. Все вместе они смогут доказать, что добро всегда побеждает зло и любое несчастье можно преодолеть, если рядом хорошие друзья.

Интерактивный спектакль будет сопровождаться танцевальными номерами от ансамбля «Непоседы», конкурсами и загадками от Деда Мороза и Снегурочки. Все желающие смогут сфотографироваться со сказочными персонажами, а завершится праздник вручением сладких подарков.

Театрализованные сказочные представления были неотъемлемой частью новогодних и рождественских гуляний в Ясной Поляне. Детские воспоминания Льва Николаевича связаны со сказками, который сочиняли мать и старший брат Николай. Был в имении и крепостной сказочник, купленный ещё дедом Толстого, князем Волконским для того, чтобы забавлять сказками членов семьи. Впоследствии и сам писатель сочинил не одну волшебную историю. Он считал сказку важным элементом воспитания детей. По словам Алексея Сергеенко, сына биографа Толстого, «Лев Николаевич всегда говорил, что польза не только от большого, серьёзного сочинения, но и от всякой сказки, всякой песенки, от прибаутки, если после них бывает хорошее, доброе, весёлое настроение».

Спектакли рассчитаны на детей от 2 до 10 лет.

Вход по билетам. Стоимость детского билета — 800 рублей (в эту сумму включен подарок), взрослого — 300 рублей.