Приключения Незнайки
Дмитрий Краснов (по Н. Носову). Музыкальная сказка.
Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.
Художник-постановщик: Ирина Блохина
Композитор: Лариса Козлова
Балетмейстер: Марина Макарова
В одном сказочном городе, в домиках из тыкв и кабачков живут веселые и дружные коротышки-музыканты и художники, поэты и доктора, механики, изобретатели, астрономы. Коротышками их называли потому, что все они очень маленькие ростом. И самый знаменитый среди них — выдумщик и хвастунишка Незнайка. За что бы ни взялся этот озорной коротышка, он обязательно попадет в забавную и смешную историю, подняв шум на весь город. Но как-то раз в голову другому малышу Знайке приходит в голову идея построить воздушный шар и полететь навстречу приключениям…
Действующие лица и исполнители:
- Незнайка — Марина Лагутина
- Знайка — Александр Халилеев
- Пилюлькин — Алексей Яблонский
- Тюбик — Егор Гречнев
- Гусля — Вадим Нефёдов
- Цветик — Николай Вострецов
- Гунька — Максим Игнатов
- Торопыжка — Артём Александров
- Пончик — Дмитрий Сокольцов
- Винтик-Шпунтик — Артём Майдуров
- Мушка, малышка Зеленого города — Наталья Илецкая
- Кнопочка, малышка Зеленого города — Нинель Платонова
- Медуница, малышка Зеленого города — Юлия Барабаш
- Самоцветик, малышка Зеленого города — Ирина Товологина
- Кубышка, малышка Зеленого города — Екатерина Кузнецова
- Белочка, малышка Зеленого города — Светлана Дубовская
- Задира, малышка Зеленого города — Елена Дударь
- Синеглазка, малышка Зеленого города — Наталья Илецкая
- Снежинка, малышка Зеленого города — Нинель Платонова