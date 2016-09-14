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Приключения Незнайки

Приключения Незнайки

Дмитрий Краснов (по Н. Носову). Музыкальная сказка.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Композитор: Лариса Козлова

Балетмейстер: Марина Макарова

В одном сказочном городе, в домиках из тыкв и кабачков живут веселые и дружные коротышки-музыканты и художники, поэты и доктора, механики, изобретатели, астрономы. Коротышками их называли потому, что все они очень маленькие ростом. И самый знаменитый среди них — выдумщик и хвастунишка Незнайка. За что бы ни взялся этот озорной коротышка, он обязательно попадет в забавную и смешную историю, подняв шум на весь город. Но как-то раз в голову другому малышу Знайке приходит в голову идея построить воздушный шар и полететь навстречу приключениям…

Действующие лица и исполнители:

  • Незнайка — Марина Лагутина
  • Знайка — Александр Халилеев
  • Пилюлькин — Алексей Яблонский
  • Тюбик — Егор Гречнев
  • Гусля — Вадим Нефёдов
  • Цветик — Николай Вострецов
  • Гунька — Максим Игнатов
  • Торопыжка — Артём Александров
  • Пончик — Дмитрий Сокольцов
  • Винтик-Шпунтик — Артём Майдуров
  • Мушка, малышка Зеленого города — Наталья Илецкая
  • Кнопочка, малышка Зеленого города — Нинель Платонова
  • Медуница, малышка Зеленого города — Юлия Барабаш
  • Самоцветик, малышка Зеленого города — Ирина Товологина
  • Кубышка, малышка Зеленого города — Екатерина Кузнецова
  • Белочка, малышка Зеленого города — Светлана Дубовская
  • Задира, малышка Зеленого города — Елена Дударь
  • Синеглазка, малышка Зеленого города — Наталья Илецкая
  • Снежинка, малышка Зеленого города — Нинель Платонова
Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
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