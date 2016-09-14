Приключения Незнайки

Дмитрий Краснов (по Н. Носову). Музыкальная сказка.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Композитор: Лариса Козлова

Балетмейстер: Марина Макарова

В одном сказочном городе, в домиках из тыкв и кабачков живут веселые и дружные коротышки-музыканты и художники, поэты и доктора, механики, изобретатели, астрономы. Коротышками их называли потому, что все они очень маленькие ростом. И самый знаменитый среди них — выдумщик и хвастунишка Незнайка. За что бы ни взялся этот озорной коротышка, он обязательно попадет в забавную и смешную историю, подняв шум на весь город. Но как-то раз в голову другому малышу Знайке приходит в голову идея построить воздушный шар и полететь навстречу приключениям…

Действующие лица и исполнители: