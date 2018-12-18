Новогодний квест «В поисках Деда Мороза»

Без Деда Мороза и Новый год не праздник. Но чтобы вызволить волшебника из разбойничьего плена, участникам придется разгадать загадки музейной экспозиции, стать меткими стрелками и пройти различные препятствия. Если все сложится удачно, Дед Мороз пригласит в гости к Снегурочке. А она, как гостеприимная хозяйка, приготовила гостям угощение и развлечение — ароматный час со сластями и конную прогулку.

Контактный телефон для предварительной записи: +7 (48735) 3−15−46, e-mail: mon@kulpole.ru .

Стоимость: 400 р.