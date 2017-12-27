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Новогоднее путешествие

Новогоднее путешествие

Отдел Богородицкого дворца-музея и парка на станции Жданка приглашает в «Новогоднее путешествие».

Коварная Баба Яга похитила вещи Деда Мороз и «разбросала» их по всему свету. Юным искателям приключений предстоит отправиться в далёкие страны и вернуть пропажу главному герою праздника. «Побывав» в разных уголках планеты, участники новогоднего путешествия узнают об обычаях празднования Нового года, смогут по-новому посмотреть на русские новогодние традиции и зимние забавы: гадания, вырезание снежинок, хороводы у ёлки. Конкурсы, танцы, игры — станут несомненными атрибутами торжества в музее.

Требуется предварительная запись по телефону 8−953−955−35−00.

Стоимость участия — 130 руб.

Где и когда?
Жданка, железнодорожная станция (Богородицк)
30 декабря 2017, суббота
14:00
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