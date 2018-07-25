Тульские чиновники и депутаты: кто сейчас под следствием и судом

Фото из архива Myslo.

С начала года Тульскую область потрясли многочисленные задержания и суды над чиновниками разных мастей. Myslo вспоминает самые громкие уголовные дела.

В последнее время сообщений о задержании или аресте тульских чиновников становится всё больше. К чему бы это? Myslo подготовил «криминально-чиновничий» обзор.

вадим жерздев. новомосковск

Главу администрации МО Новомосковск (теперь уже бывшего) сотрудники УФСБ задержали 4 июня. Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено днем ранее.

За что. Жерздева обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Суть дела. Официальных данных о том, за что именно арестовали Вадима Жерздева, нет. Однако, по одной из версий, всё обстояло так. Около полутора лет назад администрация МО город Новомосковск выставила на торги три участка земли на улице Трудовые Резервы. По некоторым данным, аукцион был «заточен» под владельца новомосковского ТЦ «Первый» Юрия Струнге. Однако на торги заявилась никому неизвестная столичная фирма, и новомосковская администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации. Действия задокументировали сотрудники УФСБ. Правда, почему так долго ждали, чтобы реализовать материал, неизвестно.

Что происходит сейчас. После ареста Вадим Жерздев находился в СИЗО полтора месяца, а 18 июля по ходатайству следственных органов УФСБ был отпущен судом под домашний арест. Сейчас по делу ведется расследование, которое находится в активной фазе.

Что грозит чиновнику. Часть 1 статьи 285 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Всеволод снурницын. уфсин

Первого заместителя начальника областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний был задержан по подозрению в получении особо крупной взятки 18 сентября 2017 года. Сейчас идет судебное разбирательство.

За что. 41-летнего Всеволода Снурницына задержали по подозрению в получении крупной взятки. Впоследствии статью обвинения изменили. Сейчас статья звучит так: ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Снурницына обвиняют в том, что, занимая должность первого заместителя начальника УФСИН России по Тульской области, 17 сентября 2017 года получил от Т. часть суммы в размере 300 000 рублей от общей суммы 1 млн 300 тысяч рублей за оказание содействия в решении судом вопроса об удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, заведомо зная об отсутствии у него реальной возможности исполнить данное обязательство (поэтому и мошенничество, а не взятка).

Свои преступные действия подсудимый не довел до конца, поскольку сразу же после этого был задержан сотрудниками УСБ ФСИН России: деньги, которые передали Снурницыну, были меченые (причем только две 5-тысячные купюры из 60 были настоящими, остальные — фальшивка).

Что происходит сейчас. Всеволод Снурницын находится под стражей с сентября 2017 года. Идет суд. 24 июля 2018 года состоялось судебное заседание, в ходе которого было допрошено шесть свидетелей обвинения. Очередное заседание в Советском суде назначено на 6 августа.

Что грозит чиновнику. Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ришат нуртдинов. МЧС

В Тульском гарнизонном военном суде рассматривается уголовное дело бывшего начальника регионального ГУ МЧС России генерал-майора Ришата Нуртдинова. Ришат Васфиевич руководил областным МЧС 10 лет — с 2005 по 2015 год.

За что. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и интересов государства с причинением тяжких последствий. Сумма ущерба превышает 68 миллионов рублей.



Уголовное дело связано с внедрением в Туле в рамках реализации Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ» комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, критически важных объектов и территории города.

Система очень объемная и должна была включать целый набор подсистем: информационно-навигационного сопровождения; автоматического видеомониторинга на дорогах; пожарного мониторинга в лесах, на социально значимых объектах и территориях с массовым пребыванием людей; систем слежения за изменениями погоды и радиационного фона, паводковой обстановки; контроля безопасности граждан на объектах ЖКХ; защиты, информирования и оповещения населения на транспорте и в школах; контроля за состоянием мостов. Все эти камеры и датчики должны были моментально сообщать об изменениях на том или ином объекте.

Но в реальности система эта не работала ни дня так, как задумывалась.

Свидетели в суде рассказывают, что работа по внедрению системы в Туле велась в 2011-2012 годах. Она подразумевала установку камер видеонаблюдения на территориях 77 школ и нескольких десятках перекрестков города, а также датчиков контроля работы котельных, трансформаторных и газораспределительных подстанций, водозаборов.

В пилотном режиме в рамках системы функционировала подсистема контроля за состоянием коммуникаций в многоквартирном доме и противопожарная подсистема, предупреждающая о возгорании в лесах (была смонтирована в Центральном парке). Данные со всех систем стекались в ситуационный центр, созданный при региональном ГУ МЧС.

Передача данных в центр и была основным требованием для подрядчика, при этом определённых требований к технике или программному обеспечению не было. Собственно, в отсутствии жестких требований к технике и программному обеспечению и заключался главный подвох.

Удивительно, что при многомиллионной сумме контракта — около 140 млн рублей — заказчик не предусмотрел этого.

То есть камеры и программы можно было установить любые: главное, чтобы данные поступали в центр.

Контроль за исполнением контракта велся просто: в ситуационный центр поступают данные с камер или датчиков — задача выполнена. Какая именно техника при этом и каким образом смонтирована и на каком программном обеспечении работает, проверить было невозможно. Этого не было в техзадании.

С одной стороны, такие «облегченные» требования к заказу упрощали его исполнение, но, с другой стороны, создавали проблемы самому заказчику. Генеральный подрядчик ООО «Фентези лайт» на субподряд нанял различные организации, которые работали на собственном программном обеспечении, часто они были несовместимы друг с другом: не устанавливались или выводили из строя уже установленные ранее подсистемы.

– Из-за различий в программном обеспечении, которым пользовались субподрядчики, система постоянно выходила из строя. Приходилось вызывать их для ремонта в рамках гарантийного обслуживания. Но в 2014 году, когда гарантийный срок истёк, они перестали выходить на связь. Работа системы остановилась, — рассказал свидетель Косов.

Что происходит сейчас. Уголовное дело рассматривается в суде. Всего оно насчитывает 50 томов. Более 30 свидетелей уже допрошено. Это только начало, впереди еще недели судебных заседаний, допросов и исследования доказательств обвинения и защиты.

Что грозит чиновнику. По статье 286 ч. 3 п. «в» УК РФ предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Валентин соловьев. Бывший областной депутат