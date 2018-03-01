Бывший зампред комитета Тульской области по развитию туризма отправится в колонию

Собранные следственными органами СК РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю председателя регионального комитета по развитию туризма 35-летнему Александру Душакову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России Тульской области.

Следствием и судом установлено, что Душаков, с августа 2015 года занимающий должность председателя комитета экономического развития администрации МО Щекинский район, а с декабря 2016 года — заместителя председателя комитета Тульской области по развитию туризма, ежемесячно получал от двух предпринимателей от 100 до 120 тысяч рублей якобы на нужды администрации района.

За эти деньги чиновник обещал коммерсантам не препятствовать их предпринимательской деятельности.

Всего он получил 1,8 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

4 апреля 2017 года при получении части денежных средств в сумме 100 тысяч рублей мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Приговором суда Душакову назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.