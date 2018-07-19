новости
новости
Регистрация
Экс-главу администрации Новомосковска Вадима Жерздева отпустили из СИЗО под домашний арест

Экс-главу администрации Новомосковска Вадима Жерздева отпустили из СИЗО под домашний арест

Заседание суда прошло вчера, 18 июля.

Как стало известно Myslo, накануне, 18 июля, суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения арестованному ранее главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву.

Суд решил оставить бывшего чиновника под домашним арестом с соответствующими ограничениями. Эту информацию Myslo подтвердили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Тульской области. 

Супруга Вадима Жерздева от комментариев воздержалась.

 

Напомним, Центральный районный суд Тулы избрал меру пресечения главе администрации МО Новомосковск Вадиму Жерздеву. Его заключили под стражу на 1 месяц и 29 дней — до 3 августа. Чиновник обвиняется по ч. 1 ст 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

В УФСБ России по Тульской области уголовное дело в отношении главы администрации было возбуждено 3 июня, а 4 числа Жерздева задержали.

За что Вадим Жерздев попал под следствие, читайте здесь.

Сюжет: Арест Вадима Жерздева
Алексей Бирюлин назначен и. о. главы администрации Новомосковска
Политика и экономика
Алексей Бирюлин назначен и. о. главы администрации Новомосковска
28 июня, в 17:32, 28 4418 0
Дюмин поддержал желание Бирюлина уйти в муниципалитет Новомосковска
Политика и экономика
Дюмин поддержал желание Бирюлина уйти в муниципалитет Новомосковска
26 июня, в 16:53, 16 2559 -1
Алексея Бирюлина утвердили на должность главы администрации МО Новомосковск
Жизнь Тулы и области
Алексея Бирюлина утвердили на должность главы администрации МО Новомосковск
26 июня, в 09:34, 44 3800 0
Алексей Бирюлин может стать главой администрации Новомосковска
Политика и экономика
Алексей Бирюлин может стать главой администрации Новомосковска
22 июня, в 14:41, 47 4080 -1
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
арестчиновникмера пресечения
Люди
Вадим Жерздев
Место
НовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле будет ограничено движение 20-22 июля
Где в Туле будет ограничено движение 20-22 июля
Госдума в первом чтении одобрила дополнительный выходной для диспансеризации
Госдума в первом чтении одобрила дополнительный выходной для диспансеризации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.