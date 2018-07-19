Экс-главу администрации Новомосковска Вадима Жерздева отпустили из СИЗО под домашний арест
Заседание суда прошло вчера, 18 июля.
Как стало известно Myslo, накануне, 18 июля, суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения арестованному ранее главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву.
Суд решил оставить бывшего чиновника под домашним арестом с соответствующими ограничениями. Эту информацию Myslo подтвердили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Тульской области.
Супруга Вадима Жерздева от комментариев воздержалась.
Напомним, Центральный районный суд Тулы избрал меру пресечения главе
В УФСБ России по Тульской области уголовное дело в отношении главы администрации было возбуждено 3 июня, а 4 числа Жерздева задержали.
За что Вадим Жерздев попал под следствие, читайте здесь.