Экс-главу администрации Новомосковска Вадима Жерздева отпустили из СИЗО под домашний арест

Как стало известно Myslo, накануне, 18 июля, суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения арестованному ранее главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву.

Суд решил оставить бывшего чиновника под домашним арестом с соответствующими ограничениями. Эту информацию Myslo подтвердили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Тульской области.

Супруга Вадима Жерздева от комментариев воздержалась.

Напомним, Центральный районный суд Тулы избрал меру пресечения главе администрации МО Новомосковск Вадиму Жерздеву. Его заключили под стражу на 1 месяц и 29 дней — до 3 августа. Чиновник обвиняется по ч. 1 ст 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

В УФСБ России по Тульской области уголовное дело в отношении главы администрации было возбуждено 3 июня, а 4 числа Жерздева задержали.