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Бывший депутат Тульской облдумы Валентин Соловьев получил 8,5 лет колонии

Бывший депутат Тульской облдумы Валентин Соловьев получил 8,5 лет колонии

Мужчина признан виновным в преступлениях, связанных с производством алкогольной продукции.

23 июля Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 8 местных жителей: экс-депутата Тульской облдумы Валентина Соловьева, Натальи Сафронкиной, Надежды Птахиной, Андрея Смирнова, Александра Киселева, Сергея Трушина, Жанны Свиридовой и Людмилы Ларченко. Они признаны виновными в преступлениях, связанных с производством алкогольной продукции: в производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, использовании поддельных федеральных специальных марок и незаконном использовании чужих товарных знаков.

В суде установлено, что с мая 2015 года по 28 июня 2016 года Соловьев и неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали и руководили организованной группой.

В указанный период времени злоумышленники изготовили для последующего сбыта более 6,3 млн бутылок алкоголя, после этого часть спиртного была реализована. При этом на бутылках размещались поддельные федеральные специальные марки.

В результате указанных действий правообладателям семи товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 85 млн рублей.

Приговором суда организатору преступной группы Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 3 млн рублей.

Остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет со штрафами от 1 до 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, осужденные взяты под стражу в зале суда. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

Валентин Соловьев уже становился героем скандальных историй. В 2012 году пьяный депутат обматерил полицейских в стриптиз-баре «Зажигалка». По данному факту было заведено уголовное дело. Myslo подробно писал об этой истории здесь.

Есть любительское видео его задержания.

Интересно, что полицейские, участвовавшие в задержании Валентина Соловьева, были уволены со службы по собственному желанию. Позже уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:53 +1
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