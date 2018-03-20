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Бывшего депутата Тульской облдумы Валентина Соловьева заключили под стражу

Бывшего депутата Тульской облдумы Валентина Соловьева заключили под стражу

Экс-чиновник обвиняется в преступлениях, связанных с производством алкогольной продукции.

Экс-депутат Тульской областной Думы Валентин Соловьев проходит как подозреваемый по уголовному делу по нескольким статьям — за производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции, а также использование поддельных федеральных специальных марок.

Помимо Соловьева в преступлении обвиняются еще восемь человек.

С 8 сентября 2017 г. по 20 марта 2018 г. состоялось более 30 судебных заседаний по данному уголовному делу, в ходе которых были допрошены 86 свидетелей, оглашались показания свидетелей, данные в ходе предварительного расследования; разрешались ходатайства, заявляемые государственным обвинителем и сторонами защиты, исследовались письменные доказательства по делу.

Уголовное дело поступило в Суворовский районный суд в количестве 224 томов. По обвинительному заключению заявлено 132 свидетеля.

В отношении семи подсудимых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одна обвиняемая находится под домашним арестом.

Подсудимому Валентину Соловьеву меру пресечения в виде домашнего ареста изменили на заключение под стражу из-за нарушений режима.

 

Валентин Соловьев уже становился героем скандальных историй. В 2012 году пьяный депутат обматерил полицейских в стриптиз-баре «Зажигалка». По данному факту было заведено уголовное дело. Myslo подробно писал об этой истории здесь.

Есть любительское видео его задержания.

Интересно, что полицейские, участвовавшие в задержании Валентина Соловьева, были уволены со службы по собственному желанию. Позже уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

сегодня, в 18:10 +4
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