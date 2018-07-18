В суде рассматривают дело экс-главы тульского МЧС Ришата Нуртдинова

Фото Алексея Пирязева.

В Тульском гарнизонном военном суде рассматривают уголовное дело в отношении бывшего начальника управления регионального МЧС генерал-майора Ришата Нуртдинова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и интересов государства с причинением тяжких последствий. Сумма ущерба превышает 68 млн рублей.

Уголовное дело связано с закупкой и установкой сети камер видеонаблюдения на школах.

Как сообщает корреспондент Myslo, в зале суда допрашивают свидетеля — Сергея Косова, который с 2013 по 2015 год занимал должность врио начальника ГУ МЧС России по Тульской области. Он входил в комиссию по контролю за исполнением госконтракта по установке комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, критически важных объектов на территории города Тулы.

Работы в региональном центре велись в 2011-2012 годах. Она подразумевала установку камер видеонаблюдения на территориях 77 школ и нескольких десятках перекрестков города, а также включала системы контроля за работой котельных, трансформаторных и газораспределительных подстанций, водозаборов. В пилотном режиме в рамках системы функционировала подсистема контроля за состоянием коммуникаций в жилом многоквартирном доме и противопожарная подсистема, предупреждающая о возгорании в лесах (в центральном парке была установлена).

Как пояснил в ходе судебного заседания свидетель, данные со всех камер и датчиков стекались в ситуационный центр при региональном ГУ МЧС. Передача данных в центр и была основным требованием для подрядчика, при при этом определённых требований к технике, которая устанавливалась, не было.

Работа была поделена на два этапа и два контракта. Оба выиграла компания «Фентези лайт», но основную часть работ выполняли субподрядные организации.

– Из-за различий в программном обеспечении, которым пользовались субподрядчики, система постоянно выходила из строя. Приходилось вызывать их для ремонта в рамках гарантийного срока обслуживания. Но в 2014 году, когда гарантийный срок истёк, они перестали выходить на связь, и работа системы остановилась, — рассказал Косов.

Отметим, что уголовное дело состоит из 50 томов. Будут допрошены более 30 свидетелей.

Судебное заседание продолжается.