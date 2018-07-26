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В Плеханово и Хрущево демонтируют незаконные цыганские постройки: фоторепортаж
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В Плеханово и Хрущево демонтируют незаконные цыганские постройки: фоторепортаж

Получив предписания, жители сами разобрали часть своих самостроев, не дожидаясь судебных приставов

Сегодня, 26 июля, в поселке Плеханово и селе Хрущево в соответствии с принятыми судебными решениями продолжается снос незаконных построек.

По данным фактам УФССП России по Тульской области были возбуждены исполнительные производства, о чем должники были неоднократно уведомлены. Все они освободили строения, переехали к своим родственникам и приступили к частичному разбору построек.

В пресс-службе администрации Тулы уточнили, что Управление соцзащиты населения своевременно проинформировало жителей о мерах социальной поддержки, в том числе временном размещении в центрах соцобслуживания. Однако те от помощи отказались.

В мероприятиях принимают участие сотрудники правоохранительных органов, спецтехника, скорая помощь, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также соцслужбы.

Напомним, в 2016 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмиина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории МО город Тула, был создан Координационный штаб. Его возглавляет глава администрации города Евгений Авилов.

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В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 1
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 2
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 3
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 4
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 5
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 6
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 7
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 8
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 9
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 10
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 11
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 12
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 13
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 14
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 15
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 16
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 17
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 18
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 19
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 20
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 21
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 22
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 23
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 24
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 25
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 26
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 27
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 28
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 29
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 30
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 31
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 32
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 33
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 34
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 35
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 36
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 37
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 38
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 39
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 40
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 41
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 42
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 43
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 44
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 45
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 46
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 47
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 48
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 49
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 50
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 51
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 52
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 53
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 54
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 55
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 56
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 57
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 58
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 59
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 60
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 61
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 62
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 63
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 64
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 65
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 66
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 67
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 68
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 69
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 70
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 71
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 72
В Плеханово убирают незаконные строения, Фото: 73
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:12 +5
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