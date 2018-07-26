В Плеханово и Хрущево демонтируют незаконные цыганские постройки: фоторепортаж

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Получив предписания, жители сами разобрали часть своих самостроев, не дожидаясь судебных приставов

Сегодня, 26 июля, в поселке Плеханово и селе Хрущево в соответствии с принятыми судебными решениями продолжается снос незаконных построек.

По данным фактам УФССП России по Тульской области были возбуждены исполнительные производства, о чем должники были неоднократно уведомлены. Все они освободили строения, переехали к своим родственникам и приступили к частичному разбору построек.

В пресс-службе администрации Тулы уточнили, что Управление соцзащиты населения своевременно проинформировало жителей о мерах социальной поддержки, в том числе временном размещении в центрах соцобслуживания. Однако те от помощи отказались.

В мероприятиях принимают участие сотрудники правоохранительных органов, спецтехника, скорая помощь, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также соцслужбы.

Напомним, в 2016 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмиина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории МО город Тула, был создан Координационный штаб. Его возглавляет глава администрации города Евгений Авилов.