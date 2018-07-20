Смерть рабочих в чернском ООО «Максим Горький»: гендиректор Андрей Самошин признан виновным

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Чернский районный суд рассмотрел дело о гибели троих рабочих на предприятии «Максим Горький» в Чернском районе. Приговор был вынесен 18 июля 2018 года. Андрея Самошина признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть троих человек, и приговорили к штрафу в 1 млн рублей.

Судом было установлено, что гендиректор ООО «Максим Горький» являлся лицом, отвечающим за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Он не обеспечил соблюдение указанных правил, вследствие чего на крыше картофелехранилища скопилось большое количество снега, что привело к обрушению кровли.

В результате обрушения трое рабочих получили телесные повреждения, от которых скончались на месте.

Семьям погибших был возмещен материальный ущерб и установлены страховые выплаты в связи с потерей кормильца.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Как стало известно Myslo, 20 июля комиссия по регламенту и депутатской этике Тульской областной Думы рассмотрела заявление депутата о досрочном прекращении полномочий. Соответствующее заявление Самошин направил в Тульскую областную Думу сам. В качестве оснований было указано «личные обстоятельства».

Комиссия приняла решение внести на рассмотрение Тульской областной Думы проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Тульской областной Думы Самошина Андрея Анатольевича». Очередное заседание, на котором будет рассмотрен этот вопрос, запланировано на 27 сентября .

Напомним, ранее уголовное дело в отношении гендиректора сельхозпредприятия Андрея Самошина было прекращено в суде первой инстанции, а затем возвращено на доследование.

10 февраля 2017 года в деревне Поповка Чернского района на предприятии «Максим Горький» обрушилась крыша в цеху по переработке картофеля. Погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения.

Самошин как руководитель предприятия был обязан обеспечить безопасность рабочих. На следствии и в суде выяснилось, что накануне трагедии, 9 февраля 2017 года, гендиректор подписал поручение возложить ответственность за безопасность на одного из своих сотрудников. Однако ответственный в приказе не расписался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 ч. 3 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.