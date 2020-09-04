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Выходные в Туле: 4-6 сентября

Выходные в Туле: 4-6 сентября

Мы долго этого ждали и вот дождались: первые концерты, спектакли, «Гонка Героев», выставки и мастер-классы, а еще вас ждёт главное юмористическое событие осени в Туле! 

АнимациЯ

Когда: 4 сентября, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1200-2000 руб.

АнимациЯ

4 сентября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ», приуроченный 20-летию коллектива. Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.
 
Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек, и эти слова подхватила вся страна. Отпразднуем день рождения вместе! Все лучшие песни коллектива, неиссякаемый драйв ждут вас в первую пятницу осени!
 

Алексей Брянцев

Когда: 4 сентября, пятница, 20.00.
Где:  Городской концертный зал.
Вход: 1200-1800 руб.

Алексей Брянцев

На сцене Городского концертного зала состоится большой сольный концерт Алексея Брянцева. Музыкант представит свою новую программу «Как долго я тебя искал».

Алексей Брянцев — российский певец в жанре шансон, полный тезка своего старшего дальнего родственника, музыканта и композитора Алексея Брянцева, которого знают как аранжировщика группы «Бутырка». В своих песнях Алексей «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.

 

Терменвокс: от классики до космоса

Когда: 30 августа, воскресенье, 17.00.
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 550 руб.
 
Терменвокс: от классики до космоса
 
4 сентября в «Типографии» состоится концерт и мастер-класс одного из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире Петра Термена.
 
Терменвокс – музыкальный инструмент, на котором играют движениями рук в воздухе без прикосновений, точка отсчета для истории мировой электронной музыки и в то же время, пожалуй, самый самобытный музыкальный инструмент, созданный в России.
 
Вам расскажут, почему терменвокс не устаревает уже столетие и продолжает вдохновлять инженеров по всему миру, как терменвокс связал Симпсонов, Ганнибала Лектера и Ленина, как правильно извлекать музыку из воздуха и как русская матрешка обрела свой собственный голос благодаря терменвоксу. Кроме того, в программе классическая, джазовая и рок-музыка, а также авторские композиции и импровизации в амплитуде от атмосферной космической электроники до авангардного рейва.
 

Концертное шоу «Киновечеринка»

Когда: 5 сентября, суббота, 20.00. 
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000-2500 руб.

Концертное шоу «Киновечеринка»

Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на концертное шоу «Киновечеринка» в честь своего дня рождения.
 
Что будет:
 
  • фуршет;
  • бар с напитками;
  • необычная welcome zone;
  • образы любимых киногероев;
  • красная дорожка;
  • выступление лучших артистов;
  • подарки;
  • новые знакомства и полезные контакты.
 

Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00. 
Стоимость: от 190 рублей.

С 29 июля на территории парка «Патриот Тула» начал работу интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего». В музее представлена выставка из более чем 30 больших и маленьких роботов из России и других стран мира.  
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея «ВКонтакте».
 

Пиковая дама

Когда: 4 сентября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 600 р.

Пиковая дама

4 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Гонка героев

Когда: 5 сентября, суббота, 9.00.

Где:  парк активного отдыха «Некрасово».

Гонка героев

5 сентября в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка Героев».
 
«Гонка Героев» – крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого! Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише – и это только часть твоего незабываемого приключения.
 
Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. И всё это профессиональные спортсмены? Нет. Участие доступно для желающих любого уровня подготовки. В любой момент вам на помощь придут опытные инструкторы, которые поддержат в прохождении сложных участков. Но не пытайтесь выйти сухим из воды: вы будете по колено в грязи и по уши в восторге.
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 5-6 сентября, суббота-воскресенье.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.

 

Москва – Петушки

Когда: 5 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

Москва – Петушки

5 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не
изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если
разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в
рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 
Единственное, что можно утверждать: если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
 

День Виктора Цоя

Когда: 6 сентября, воскресенье, 15.00.

Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный.

День Виктора Цоя в «Типографии»

6 сентября в культурном центре «Типография» пройдет День Виктора Цоя.

15 августа 1990 года на дороге Слока – Талси в Латвии в ДТП погиб Виктор Цой, фронтмен группы «Кино». Прошло 30 лет, а Цоя любят и помнят, его песни поют все поколения, про него снимают фильмы, пишут книги.
День Виктора Цоя в «Типографии» – очередная возможность осознать гений музыканта, ставшего голосом поколения и, конечно, вновь послушать и спеть песни «Кино».
 
Программа:
 
15.00 – просмотр и обсуждение фильма К. Серебренникова «Лето»;
 
17.00 – дискуссия «Виктор Цой — гений или парень из соседнего двора?»;
 
19.00 – «Открытый микрофон».
 
Для участия в «Открытом микрофоне» необходимо зарегистрироваться по ссылке. В целях соблюдения мер предосторожности количество гостей ограничено. Чтобы соблюдать допустимое количество гостей, также необходимо зарегистрироваться заранее.
 

Фестиваль «Оружейной лиги» КВН

Когда: 6 сентября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Вход: свободный.

Фестиваль «Оружейной лиги» КВН

6 сентября в Городском концертном зале состоится главное юмористическое событие этой осени в Туле. 

Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции. 
 
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
 

«Дни знаний – 2020»

Когда: 1-13 сентября. 

Где: Тульский музей изобразительных искусств.

«Дни знаний-2020» в музее изобразительных искусств

С 1 по 13 сентября Тульский музей изобразительных искусств объявляет
«Дни знаний – 2020» и приглашает учащихся и педагогов на познавательные интерактивные экскурсии.
 

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Когда: 1 сентября – 15 октября.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева.
Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным
дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва.
 
Центральное место в выставке занимает раздел ««Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
 
Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей – Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.
 

Арт-проект «За садовой оградой»

Когда: 27 августа - 1 декабря.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.
Вход: свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди. 

Людмила Михайловна родилась одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.

 

Выставка «Плакаты Великой Победы» 

Когда: 20 августа – 30 сентября.

Где: музей П. Н. Крылова.

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на открытие выставки «Плакаты Великой Победы». Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы. Посетители увидят
60 работ – известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
 

Визуальное путешествие по кремлям России

Когда: 29 августа – 30 октября, с 10.00 до 18.00.

Где: Тульский областной краеведческий музей.

 
Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на вернисаж выставки тульской художницы Наталии Воробьёвой «Кремли России».
 
Основная идея цикла возникла у автора после поездки по Золотому
кольцу в 2009 году. Цель выставки – рассказать и показать многообразие
крепостей. От самых маленьких, таких как Зарайский, до кремлей-гигантов.
 

Выставка «Палитра Куликова поля»

Когда: 21 августа – 15 сентября, понедельник-пятница, 10.00–18.00; суббота, 10.00–19.00; воскресенье, 10.00–18.00

Где: музей «Тульские древности».

21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля». В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках экологического арт-фестиваля.  

 

Выставка «Там, где всегда хорошо»

Когда: с 4 по 20 сентября.

Где: музей «Филимоновская игрушка».

Выставка «Там, где всегда хорошо» в музее «Филимоновская игрушка»

Музей «Филимоновская игрушка» совместно с АНО КПЦ «Сказки
Филимона» приглашают всех желающих посетить выставку живописных
работ и мозаичных панно тарусского художника Марии Самолетовой. 
 

Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»

Когда: с 12 августа.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия Республики Татарстан.

 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo. 

Довод

Сюжет фильма связан с международным шпионажем и пространственно-временным континуумом. Главному герою предстоит выполнить самую опасную в его карьере миссию.

 

Новые мутанты

Пять юных мутантов против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают сражаться, чтобы освободиться из заключения.

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности! 

 
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 06:08 0
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