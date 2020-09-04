Выходные в Туле: 4-6 сентября
Мы долго этого ждали и вот дождались: первые концерты, спектакли, «Гонка Героев», выставки и мастер-классы, а еще вас ждёт главное юмористическое событие осени в Туле!
АнимациЯ
Когда: 4 сентября, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1200-2000 руб.
Алексей Брянцев
Когда: 4 сентября, пятница, 20.00.
Где: Городской концертный зал.
Вход: 1200-1800 руб.
На сцене Городского концертного зала состоится большой сольный концерт Алексея Брянцева. Музыкант представит свою новую программу «Как долго я тебя искал».
Алексей Брянцев — российский певец в жанре шансон, полный тезка своего старшего дальнего родственника, музыканта и композитора Алексея Брянцева, которого знают как аранжировщика группы «Бутырка». В своих песнях Алексей «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.
Терменвокс: от классики до космоса
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 550 руб.
Концертное шоу «Киновечеринка»
Когда: 5 сентября, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000-2500 руб.
- фуршет;
- бар с напитками;
- необычная welcome zone;
- образы любимых киногероев;
- красная дорожка;
- выступление лучших артистов;
- подарки;
- новые знакомства и полезные контакты.
Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»
Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.
Стоимость: от 190 рублей.
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея «ВКонтакте».
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 600 р.
4 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Гонка героев
Где: парк активного отдыха «Некрасово».
Выходные на Куликовом поле
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.
Москва – Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.
5 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».
День Виктора Цоя
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный.
6 сентября в культурном центре «Типография» пройдет День Виктора Цоя.
Фестиваль «Оружейной лиги» КВН
Где: Городской концертный зал.
Вход: свободный.
6 сентября в Городском концертном зале состоится главное юмористическое событие этой осени в Туле.
«Дни знаний – 2020»
Где: Тульский музей изобразительных искусств.
Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»
Где: Дом-музей В. В. Вересаева.
Арт-проект «За садовой оградой»
Где: Дом-музей В. В. Вересаева.
Вход: свободный.
Дом-музей В. В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.
Людмила Михайловна родилась одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.
Выставка «Плакаты Великой Победы»
Где: музей П. Н. Крылова.
60 работ – известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
Визуальное путешествие по кремлям России
Где: Тульский областной краеведческий музей.
Выставка «Палитра Куликова поля»
Где: музей «Тульские древности».
21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля». В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках экологического арт-фестиваля.
Выставка «Там, где всегда хорошо»
Где: музей «Филимоновская игрушка».
Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия Республики Татарстан.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Сюжет фильма связан с международным шпионажем и пространственно-временным континуумом. Главному герою предстоит выполнить самую опасную в его карьере миссию.
Пять юных мутантов против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают сражаться, чтобы освободиться из заключения.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!