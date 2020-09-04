Выходные в Туле: 4-6 сентября

Когда: 5 сентября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 1000-2500 руб.

Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на концертное шоу «Киновечеринка» в честь своего дня рождения.

Что будет:

Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.

Стоимость: от 190 рублей.





Когда: 4 сентября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стоимость: от 600 р.

4 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.

Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал

анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн

кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него

старую графиню и Лизу…

Продолжительность: 1 час 40 минут. Спектакль идет без антракта. Режиссер-постановщик: Алексей Басов. Приобрести билет можно по ссылке.

Когда: 5 сентября, суббота, 9.00.

Где: парк активного отдыха «Некрасово».

5 сентября в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка Героев».

«Гонка Героев» – крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого! Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише – и это только часть твоего незабываемого приключения.

Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. И всё это профессиональные спортсмены? Нет. Участие доступно для желающих любого уровня подготовки. В любой момент вам на помощь придут опытные инструкторы, которые поддержат в прохождении сложных участков. Но не пытайтесь выйти сухим из воды: вы будете по колено в грязи и по уши в восторге.

Когда: 5-6 сентября, суббота-воскресенье.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.

Когда: 5 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стоимость: от 550 р.

5 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».

Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. Единственное, что можно утверждать: если вы отправитесь в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное движение, пусть это будет даже движение огорченной души.

Продолжительность: 2 часа 20 минут. Спектакль идет с антрактом. Режиссер-постановщик: Алексей Басов. Приобрести билет можно по ссылке.

Когда: 6 сентября, воскресенье, 15.00.

Где: КЦ «Типография».

Вход: свободный.

6 сентября в культурном центре «Типография» пройдет День Виктора Цоя.

15 августа 1990 года на дороге Слока – Талси в Латвии в ДТП погиб Виктор Цой, фронтмен группы «Кино». Прошло 30 лет, а Цоя любят и помнят, его песни поют все поколения, про него снимают фильмы, пишут книги.

День Виктора Цоя в «Типографии» – очередная возможность осознать гений музыканта, ставшего голосом поколения и, конечно, вновь послушать и спеть песни «Кино».

Программа:



15.00 – просмотр и обсуждение фильма К. Серебренникова «Лето»;

17.00 – дискуссия «Виктор Цой — гений или парень из соседнего двора?»;

19.00 – «Открытый микрофон».

Для участия в «Открытом микрофоне» необходимо зарегистрироваться по ссылке . В целях соблюдения мер предосторожности количество гостей ограничено. Чтобы соблюдать допустимое количество гостей, также необходимо зарегистрироваться заранее.

Когда: 6 сентября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Вход: свободный.

6 сентября в Городском концертном зале состоится главное юмористическое событие этой осени в Туле.

Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

«Дни знаний – 2020» Когда: 1-13 сентября. Где: Тульский музей изобразительных искусств. С 1 по 13 сентября Тульский музей изобразительных искусств объявляет «Дни знаний – 2020» и приглашает учащихся и педагогов на познавательные интерактивные экскурсии. Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике» Когда: 1 сентября – 15 октября. Где: Дом-музей В. В. Вересаева. Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева. Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва. Центральное место в выставке занимает раздел ««Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей – Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.

Когда: 27 августа - 1 декабря.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.

Вход: свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.

Людмила Михайловна родилась одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.

Когда: 20 августа – 30 сентября.

Где: музей П. Н. Крылова.

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на открытие выставки «Плакаты Великой Победы». Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы. Посетители увидят

60 работ – известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.

Визуальное путешествие по кремлям России Когда: 29 августа – 30 октября, с 10.00 до 18.00. Где: Тульский областной краеведческий музей.