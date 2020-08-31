Терменвокс: от классики до космоса
4 сентября в «Типографии» состоится концерт и мастер-класс одного из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире Петра Термена.
Терменвокс - музыкальный инструмент на котором играют движениями рук в воздухе без прикосновений, точка отсчета для истории мировой электронной музыки и в то же время, пожалуй, самый самобытный музыкальный инструмент созданный в России.
Вам расскажут, почему терменвокс не устаревает уже столетие и продолжает вдохновлять инженеров по всему миру. Как терменвокс связал Симпсонов, Ганнибала Лектера и Ленина, как правильно извлекать музыку из воздуха и как русская матрешка обрела свой собственный голос благодаря терменвоксу.
Кроме того, в программе классическая, джазовая и рок-музыка, а также авторские композиции и импровизации в амплитуде от атмосферной космической электроники до авангардного рейва. Для игры на терменвоксе не нужно прикосновений, поэтому он становится идеальным инструментом для мастер-классов эпохи пандемии. Каждый слушатель будет иметь возможность попробовать поиграть на терменвоксе.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 сентября 2020, пятница
19:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
4 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 550 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽