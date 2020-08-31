Терменвокс: от классики до космоса

4 сентября в «Типографии» состоится концерт и мастер-класс одного из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире Петра Термена.

Терменвокс - музыкальный инструмент на котором играют движениями рук в воздухе без прикосновений, точка отсчета для истории мировой электронной музыки и в то же время, пожалуй, самый самобытный музыкальный инструмент созданный в России.

Вам расскажут, почему терменвокс не устаревает уже столетие и продолжает вдохновлять инженеров по всему миру. Как терменвокс связал Симпсонов, Ганнибала Лектера и Ленина, как правильно извлекать музыку из воздуха и как русская матрешка обрела свой собственный голос благодаря терменвоксу.

Кроме того, в программе классическая, джазовая и рок-музыка, а также авторские композиции и импровизации в амплитуде от атмосферной космической электроники до авангардного рейва. Для игры на терменвоксе не нужно прикосновений, поэтому он становится идеальным инструментом для мастер-классов эпохи пандемии. Каждый слушатель будет иметь возможность попробовать поиграть на терменвоксе.