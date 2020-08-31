6 сентября в культурном центре «Типография» пройдет День Виктора Цоя.

15 августа 1990 года на дороге Слока – Талси в Латвии в ДТП погиб Виктор Цой, фронтмен группы «Кино». Прошло 30 лет, а Цоя любят и помнят, его песни поют все поколения, про него снимают фильмы, пишут книги.

День Виктора Цоя в «Типографии» – очередная возможность осознать гений музыканта, ставшего голосом поколения и, конечно, вновь послушать и спеть песни «Кино».

Программа:



15.00 – просмотр и обсуждение фильма К. Серебренникова «Лето»;

17.00 – дискуссия «Виктор Цой — гений или парень из соседнего двора?»;

19.00 – Открытый микрофон.

Для участия в открытом микрофоне необходимо зарегистрироваться по ссылке . В целях соблюдения мер предосторожности количество гостей ограничено. Чтобы соблюдать допустимое количество гостей, также необходимо зарегистрироваться заранее.

Вход: свободный взнос.