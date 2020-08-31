День Виктора Цоя в «Типографии»
6 сентября в культурном центре «Типография» пройдет День Виктора Цоя.
15 августа 1990 года на дороге Слока – Талси в Латвии в ДТП погиб Виктор Цой, фронтмен группы «Кино». Прошло 30 лет, а Цоя любят и помнят, его песни поют все поколения, про него снимают фильмы, пишут книги.
День Виктора Цоя в «Типографии» – очередная возможность осознать гений музыканта, ставшего голосом поколения и, конечно, вновь послушать и спеть песни «Кино».
Программа:
15.00 – просмотр и обсуждение фильма К. Серебренникова «Лето»;
17.00 – дискуссия «Виктор Цой — гений или парень из соседнего двора?»;
19.00 – Открытый микрофон.
Для участия в открытом микрофоне необходимо зарегистрироваться по ссылке. В целях соблюдения мер предосторожности количество гостей ограничено. Чтобы соблюдать допустимое количество гостей, также необходимо зарегистрироваться заранее.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 сентября 2020, воскресенье
15:00
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 550 ₽
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽