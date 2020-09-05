Бороды, бородки, бородищи! 150 брутальных фото

А вы знали, что сегодня, 5 сентября, отмечается Всемирный день бороды?

Кому-то бороды не нравятся, но таких мы в свою компанию не берем. Борода — это круто! Праздник не зря придуман, в честь фигни Всемирного дня не бывает. Так-то.

Поэтому сегодня мы с большим удовольствием предлагаем вам фотоподборку бородачей, замеченных в разное время нашим фотографом Алексеем Пирязевым (тоже знатным бородачом!) на тульской земле.

Узнали себя? Забирайте фотку на память! Нашли Пирязева? Кидайте фото в комменты. Первому нашедшему — билет в кино!

Немножко о празднике. World Beard Day — Всемирный день бороды — отмечается в первую субботу сентября. Отмечать такой замечательный бородатый праздник положено и тем, кто бороду носит, и тем, кому нравятся бородачи, а еще брадобреи — барберы то бишь.

Всех причастных поздравляем!