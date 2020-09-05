город
город
Регистрация
Бороды, бородки, бородищи! 150 брутальных фото

Бороды, бородки, бородищи! 150 брутальных фото

А вы знали, что сегодня, 5 сентября, отмечается Всемирный день бороды?

Кому-то бороды не нравятся, но таких мы в свою компанию не берем. Борода — это круто! Праздник не зря придуман, в честь фигни Всемирного дня не бывает. Так-то.

Поэтому сегодня мы с большим удовольствием предлагаем вам фотоподборку бородачей, замеченных в разное время нашим фотографом Алексеем Пирязевым (тоже знатным бородачом!) на тульской земле.

Узнали себя? Забирайте фотку на память! Нашли Пирязева? Кидайте фото в комменты. Первому нашедшему — билет в кино!

 

Немножко о празднике. World Beard Day — Всемирный день бороды — отмечается в первую субботу сентября. Отмечать такой замечательный бородатый праздник положено и тем, кто бороду носит, и тем, кому нравятся бородачи, а еще брадобреи — барберы то бишь.

Всех причастных поздравляем!
 
Галерея
Бородачи, Фото: 1
Бородачи, Фото: 2
Бородачи, Фото: 3
Бородачи, Фото: 4
Бородачи, Фото: 5
Бородачи, Фото: 6
Бородачи, Фото: 7
Бородачи, Фото: 8
Бородачи, Фото: 9
Бородачи, Фото: 10
Бородачи, Фото: 11
Бородачи, Фото: 12
Бородачи, Фото: 13
Бородачи, Фото: 14
Бородачи, Фото: 15
Бородачи, Фото: 16
Бородачи, Фото: 17
Бородачи, Фото: 18
Бородачи, Фото: 19
Бородачи, Фото: 20
Бородачи, Фото: 21
Бородачи, Фото: 22
Бородачи, Фото: 23
Бородачи, Фото: 24
Бородачи, Фото: 25
Бородачи, Фото: 26
Бородачи, Фото: 27
Бородачи, Фото: 28
Бородачи, Фото: 29
Бородачи, Фото: 30
Бородачи, Фото: 31
Бородачи, Фото: 32
Бородачи, Фото: 33
Бородачи, Фото: 34
Бородачи, Фото: 35
Бородачи, Фото: 36
Бородачи, Фото: 37
Бородачи, Фото: 38
Бородачи, Фото: 39
Бородачи, Фото: 40
Бородачи, Фото: 41
Бородачи, Фото: 42
Бородачи, Фото: 43
Бородачи, Фото: 44
Бородачи, Фото: 45
Бородачи, Фото: 46
Бородачи, Фото: 47
Бородачи, Фото: 48
Бородачи, Фото: 49
Бородачи, Фото: 50
Бородачи, Фото: 51
Бородачи, Фото: 52
Бородачи, Фото: 53
Бородачи, Фото: 54
Бородачи, Фото: 55
Бородачи, Фото: 56
Бородачи, Фото: 57
Бородачи, Фото: 58
Бородачи, Фото: 59
Бородачи, Фото: 60
Бородачи, Фото: 61
Бородачи, Фото: 62
Бородачи, Фото: 63
Бородачи, Фото: 64
Бородачи, Фото: 65
Бородачи, Фото: 66
Бородачи, Фото: 67
Бородачи, Фото: 68
Бородачи, Фото: 69
Бородачи, Фото: 70
Бородачи, Фото: 71
Бородачи, Фото: 72
Бородачи, Фото: 73
Бородачи, Фото: 74
Бородачи, Фото: 75
Бородачи, Фото: 76
Бородачи, Фото: 77
Бородачи, Фото: 78
Бородачи, Фото: 79
Бородачи, Фото: 80
Бородачи, Фото: 81
Бородачи, Фото: 82
Бородачи, Фото: 83
Бородачи, Фото: 84
Бородачи, Фото: 85
Бородачи, Фото: 86
Бородачи, Фото: 87
Бородачи, Фото: 88
Бородачи, Фото: 89
Бородачи, Фото: 90
Бородачи, Фото: 91
Бородачи, Фото: 92
Бородачи, Фото: 93
Бородачи, Фото: 94
Бородачи, Фото: 95
Бородачи, Фото: 96
Бородачи, Фото: 97
Бородачи, Фото: 98
Бородачи, Фото: 99
Бородачи, Фото: 100
Бородачи, Фото: 101
Бородачи, Фото: 102
Бородачи, Фото: 103
Бородачи, Фото: 104
Бородачи, Фото: 105
Бородачи, Фото: 106
Бородачи, Фото: 107
Бородачи, Фото: 108
Бородачи, Фото: 109
Бородачи, Фото: 110
Бородачи, Фото: 111
Бородачи, Фото: 112
Бородачи, Фото: 113
Бородачи, Фото: 114
Бородачи, Фото: 115
Бородачи, Фото: 116
Бородачи, Фото: 117
Бородачи, Фото: 118
Бородачи, Фото: 119
Бородачи, Фото: 120
Бородачи, Фото: 121
Бородачи, Фото: 122
Бородачи, Фото: 123
Бородачи, Фото: 124
Бородачи, Фото: 125
Бородачи, Фото: 126
Бородачи, Фото: 127
Бородачи, Фото: 128
Бородачи, Фото: 129
Бородачи, Фото: 130
Бородачи, Фото: 131
Бородачи, Фото: 132
Бородачи, Фото: 133
Бородачи, Фото: 134
Бородачи, Фото: 135
Бородачи, Фото: 136
Бородачи, Фото: 137
Бородачи, Фото: 138
Бородачи, Фото: 139
Бородачи, Фото: 140
Бородачи, Фото: 141
Бородачи, Фото: 142
Бородачи, Фото: 143
Бородачи, Фото: 144
Бородачи, Фото: 145
Бородачи, Фото: 146
Бородачи, Фото: 147
Бородачи, Фото: 148
Бородачи, Фото: 149
Бородачи, Фото: 150
Бородачи, Фото: 151
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 10:13 +6
Другие статьи по темам
Событие
бородаДень бороды
«Гонка героев» в Туле собрала более тысячи участников: фоторепортаж
«Гонка героев» в Туле собрала более тысячи участников: фоторепортаж
Выходные в Туле: 4-6 сентября
Выходные в Туле: 4-6 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.