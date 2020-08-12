4 сентября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ», приуроченный 20-летию коллектива. Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.

Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна.

Отпразднуем День рождения вместе! Все лучшие песни коллектива, неиссякаемый драйв ждут вас в первую пятницу осени!



