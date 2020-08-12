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АнимациЯ

АнимациЯ

4 сентября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ», приуроченный 20-летию коллектива. Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.

Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна.
 
Отпразднуем День рождения вместе! Все лучшие песни коллектива, неиссякаемый драйв ждут вас в первую пятницу осени!

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
4 сентября 2020, пятница
20:00
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Касса
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Терменвокс: от классики до космоса
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4 сентября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Концерт памяти Михаила Горшенева
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11 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
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