АнимациЯ
4 сентября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ», приуроченный 20-летию коллектива. Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.
Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна.
Отпразднуем День рождения вместе! Все лучшие песни коллектива, неиссякаемый драйв ждут вас в первую пятницу осени!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
4 сентября 2020, пятница
20:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
4 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 550 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽