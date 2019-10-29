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Алексей Брянцев

Алексей Брянцев

 Концерт Алексея Брянцева переносится с 4 июня на 4 сентября. Все купленные ранее билеты остаются действительны.

На сцене Городского концертного зала состоится большой сольный концерт Алексея Брянцева. Музыкант представит свою новую программу «Как долго я тебя искал».

Алексей Брянцев — российский певец в жанре шансон, полный тезка своего старшего дальнего родственника, музыканта и композитора Алексея Брянцева, которого знают как аранжировщика группы «Бутырка». В своих песнях Алексей «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.

Алексей Брянцев, один из лучших исполнителей лиричных песен о любви в репертуаре эстрадного шансона! Молодой человек с очень «взрослым» баритоном. Природа одарила парня таким красивым голосом. Многие не верят, что голос принадлежит именно Алексею — очень не совпадает юная внешность и бархатный баритон, уже навсегда ассоциирующийся с Михаилом Кругом.

Два дуэтных альбома с Ириной Круг разлетелись по стране огромными тиражами и занимали первые строки хит-парадов!!! А такие песни как «Любимый взгляд», «Привет, малыш», «Как будто мы с тобой», «Твои глаза — магнит», «Только ты», «Заходи ко мне во сне», «Мне не хватает твоих глаз» побили все рекорды продаж дисков и скачиваний в телефоны мелодий.

В августе 2012 года Алексей Брянцев выпустил свой первый сольный альбом «Твое дыхание», который стал более популярным, чем первые два дуэтных альбома, а хиты «Дыхание», «Я буду рядом» уже стали супер популярными у слушателей. Поклонников творчества Алексея ждёт восхитительный концерт живого звука и голоса!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 сентября 2020, пятница
19:00
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Касса
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Терменвокс: от классики до космоса
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4 сентября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Концерт памяти Михаила Горшенева
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11 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
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