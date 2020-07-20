Концертное шоу «Киновечеринка»
Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на концертное шоу «Киновечеринка» в честь своего дня рождения.
Что будет:
- фуршет;
- бар с напитками;
- необычная welcome zone;
- образы любимых киногероев;
- красная дорожка;
- выступление лучших артистов;
- подарки;
- новые знакомства и полезные контакты;
- и самая горячая и интересная вечеринка этого лета.
Сколько стоит билет:
- Билеты по 1000 рублей включают в себя вход и место за столом, приветственный напиток, шоу-программу, фото и видео отчет по итогу вечеринки;
- Билеты за 1500 рублей включают в себя вход и место за столом, приветственный напиток, закуски за столом, шоу-программу, фото и видео отчет по итогу вечеринки;
- Билеты за 2000 рублей включают в себя вход и vip-место за столом, приветственный напиток, закуски за столом, шоу-программа, фото и видео отчет по итогу вечеринки.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 сентября 2020, суббота
20:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
19 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽