Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на концертное шоу «Киновечеринка» в честь своего дня рождения.

Что будет:

фуршет;

бар с напитками;

необычная welcome zone;

образы любимых киногероев;

красная дорожка;

выступление лучших артистов;

подарки;

новые знакомства и полезные контакты;

и самая горячая и интересная вечеринка этого лета.

Сколько стоит билет: