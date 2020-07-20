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Концертное шоу «Киновечеринка»

Концертное шоу «Киновечеринка»

Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на концертное шоу «Киновечеринка» в честь своего дня рождения.
 
Что будет:
 
  • фуршет;
  • бар с напитками;
  • необычная welcome zone;
  • образы любимых киногероев;
  • красная дорожка;
  • выступление лучших артистов;
  • подарки;
  • новые знакомства и полезные контакты;
  • и самая горячая и интересная вечеринка этого лета.
Сколько стоит билет:
 
  • Билеты по 1000 рублей включают в себя вход и место за столом, приветственный напиток, шоу-программу, фото и видео отчет по итогу вечеринки;
  • Билеты за 1500 рублей включают в себя вход и место за столом, приветственный напиток, закуски за столом, шоу-программу, фото и видео отчет по итогу вечеринки;
  • Билеты за 2000 рублей включают в себя вход и vip-место за столом, приветственный напиток, закуски за столом, шоу-программа, фото и видео отчет по итогу вечеринки.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 сентября 2020, суббота
20:00
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Касса
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