Стоматологическая клиника Demokrat: качество, доступное каждому

Услуги стоматолога по демократичным ценам и с аристократичным уровнем качества – в Туле теперь есть такая клиника. Стоматологическая клиника Demokrat открыла свои двери и уже принимает первых пациентов.

Болит зуб, кариес, пульпит, необходимо протезирование? В клинике Demokrat вы получите полный спектр современных стоматологических услуг: терапия, имплатология, пародонтология, плазмолифтинг, костная пластика, хирургия, ортодонтия и многие другие.

Специалисты клиники – врачи с опытом работы более 10 лет. В их арсенале огромное количество современных методик лечения, поэтому можно быть уверенным, что в клинике Demokrat удаление зуба – крайняя мера, когда уже совсем нет шансов спасти зуб. Врачи работают в тесном взаимодействии, и если во время обследования у пациента обнаруживаются дополнительные проблемы, вам сразу же дадут рекомендации по лечению.

Святослав Владимирович Крючатов – Современная стоматология предлагает широкий выбор методов лечения. Наши врачи максимально стремятся сохранить и восстановить жевательную функцию зубов и оградить пациента от расходов на имплантацию и протезирование, заботясь о здоровье пациента, – поясняет главный врач клиники Святослав Владимирович Крючатов. – Каждый пациент получает у нас не только квалифицированную помощь, но и простое человеческое участие. Мы считаем, что внимательное отношение очень важно каждому пациенту.

Прием пациента начинается с общего осмотра ротовой полости и рентгенографии для уточнения клинической картины и постановки верного диагноза. Только после этого разрабатывается план лечения. Врач предлагает два или более варианта решения проблемы, с которой обратился пациент, разъясняет стоимость и эффективность того или иного метода. Только после обсуждения с пациентом составляется итоговый план действий.

– Открытость, доступность и индивидуальный подход – вот основные принципы нашей работы, – поясняет главный врач клиники Святослав Владимирович Крючатов. – У нас не бывает случаев, когда пациенту сначала оказали услугу, а потом назвали цену. Все решения врач принимает вместе с пациентом, при необходимости объясняет причину выбора того или иного метода лечения. Мы не завышаем цены и не назначаем ненужные услуги. Поэтому лечиться у нас выгодно.

Клиника Demokrat оснащена современным оборудованием от ведущих производителей, в числе которого высокоточное диагностическое оборудование, качественные пломбировочные материалы и препараты. Все это в комплексе с профессионализмом врачей позволяет расширять гарантию на выполненные работы с года до пожизненной.

Юлия Шокири – Основная цель в нашей работе – здоровье наших пациентов. Ведь зубы для человека – это не просто эстетический внешний вид и красивая улыбка, – рассказывает ведущий врач-терапевт Юлия Шокири. – Удаление или потеря даже одного зуба может стать причиной головных болей, проблем с пищеварением и многих других. Поэтому восстановить жевательную функцию зуба и научить пациента правильно заботиться о здоровье полости рта – это то, ради чего должен работать каждый стоматолог. Здоровье начинается с регулярного профилактического осмотра и гигиенической чистки полости рта. Это поможет сэкономить средства и сберечь время, ведь профилактический осмотр занимает гораздо меньше времени, чем лечение.

хирургия и протезирование

Каждый хочет иметь красивую улыбку, но иногда из-за травмы или по показаниям врача приходится один или несколько зубов удалять. Ортодонты и протезисты готовы прийти на помощь. Исправление прикуса и имплантация обязательно начинаются с компьютерной диагностики. Современное исследование позволяет врачу получить необходимые данные о состоянии зубов, объеме и структуре костной ткани, значит, дает возможность составить точный план лечения, избежать неприятных моментов, спрогнозировав сроки лечения и конечный результат.

При имплантации используется немецкая система ICX с высоким уровнем приживаемости. Это позволяет поставить имплантат сразу после удаления зуба или в два этапа – с отсроченным протезированием. Весь процесс от снятия снимков и до установки имплантатов проводится исключительно с помощью современного оборудования. При необходимости будет выполнена костная пластика под лучшими анестетиками, что позволяет пациенту совершенно не чувствовать боли во время проведения операции.

Протезирование выполняется любой сложности. Для изготовления зубных протезов используется в том числе и технология CAD/CAM. Она позволяет изготавливать индивидуальные протезы, которые идеально сядут и не будут причинять дискомфорта.

При заключении договора на оказание комплекса стоматологических услуг, например, протезирования, комплекс предстоящих работ и цена обговаривается до его подписания, фиксируется в документе и остается неизменной даже в случае изменения экономической ситуации или влияния других факторов.

Пациент может быть спокоен – стоимость работ не увеличится, даже если работа займет несколько месяцев.

Вариантов оплаты, кстати, тоже несколько. Можно по окончании работ внести полную стоимость или же оформить кредит или рассрочку. Клиника имеет договоры с девятью популярными банками России, оформить договор можно в клинике – для этого не придется ехать в офис банков и изучать их предложения. Оптимальные условия кредитования поможет подобрать куратор клиники, он же отправит заявку на получение займа.

Заболевания десен

Лечение хронического пародонтита — продолжительный и сложный процесс, поэтому своевременное обращение к специалисту упростит процедуру лечения.

Своевременная профилактика стоматологических заболеваний позволяет предупредить возникновение и развитие заболеваний полости рта. Один из современных вариантов его лечения и профилактики – плазмолифтинг. Это абсолютно безопасная процедура, при которой выполняются инъекции плазмы крови в пораженную область десны. Кровь предварительно берется у пациента из вены и из нее выделяется концентрат из тромбоцитов специализированных белков и факторов роста. Этот «коктейль» запускает аутологическое омоложение клеток, которое помогает костным тканям восстановиться, в том числе после имплантации и других хирургических вмешательств. Эффект начинает проявляться после первой процедуры. Количество необходимых инъекций зависит от того, для чего они делаются.

Плазмолифтинг позволяет:

устранить кровоточивость десен,

укрепить ткани пародонта,

предотвратить расшатывание зубов,

ускорить приживление импланта и снизить риск его отторжения,

устранить неприятный запах изо рта,

уменьшить период реабилитации после челюстно-лицевых операций,

обеспечить профилактику заболеваний полости рта и стимуляцию местного иммунитета.

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Акции

Баланс цены и качества формируют доступность услуг клиники Demokrat, а скидки сделают прием у врача еще более доступным:

в воскресенье – 5%;

пенсионерам в любой день – 10%.

Кроме этого различные акции позволяют пациентам получить дополнительную выгоду:

Безопасное отбеливание Amazing White всего за 12 999 руб. вместо 15 600 руб.! В цену входит: осмотр, консультация, панорамный снимок 2D и отбеливание.

Лечение 3-х кариесов по цене 2-х. В цену входит: осмотр, консультация, составление плана лечения и пломбировка. Две гигиенические чистки по цене одной: 4600 руб. вместо 9200 руб. В цену входит: осмотр, консультация, панорамный снимок 2D, УЗ-чистка, минерализация, полировка.

Сроки и условия акций уточняйте на сайте стоматологии и в ее соцсетях.