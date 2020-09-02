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«Дни знаний-2020» в музее изобразительных искусств

«Дни знаний-2020» в музее изобразительных искусств

С 1 по 13 сентября Тульский музей изобразительных искусств объявляет
«Дни знаний-2020» и приглашает учащихся и педагогов на познавательные
интерактивные экскурсии.
 
Экскурсия «Знакомство с музеем».
Это приглашение в удивительный мир музея! Ребята узнают об истории создания нашего музея и увидят самые знаменитые произведения русских и западноевропейских художников, представленных в экспозиции.
 
Интерактивная экскурсия «Загадки старинной мебели».
В экспозиции музея ребята смогут увидеть открытыми столы, столики и
бюро ушедших веков и узнать об истории, назначении и украшении
старинной мебели.
 
Интерактивная экскурсия «Ребятам о зверятах».
Мероприятие посвящено анималистическому жанру. Ребята познакомятся
с живописными и скульптурными изображениями животных и узнают о том, как и для чего в разные эпохи изображали домашних и диких любимцев.
 
Интерактивная экскурсия «Мифы и герои Древней Греции».
Музей приглашает совершить увлекательное путешествие в мир древнегреческих мифов! Мы вспомним имена легендарных богов и героев: Меркурия, Афродиты, Диониса, Аполлона, Фавна, Лаокоона и др. Их образы
запечатлели художники и скульпторы разных эпох, представленные в
экспозиции музея. В заключении ребят ждет познавательная викторина.
 
Заказ экскурсий и справки по телефону: 35-40-53.
Стоимость экскурсии для школьников: 80 рублей (с человека),
один сопровождающий взрослый на группу – бесплатно.
Где и когда?
Тульский музей изобразительных искусств
1 сентября 2020, вторник
10:00
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1 сентября 2020, вторник
18:00
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2 сентября 2020, среда
10:00
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Касса
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Тёма Artemov
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25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Rock-n-Roll Fest
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19 сентября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
АнимациЯ
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4 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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