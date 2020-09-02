«Дни знаний-2020» в музее изобразительных искусств
С 1 по 13 сентября Тульский музей изобразительных искусств объявляет
«Дни знаний-2020» и приглашает учащихся и педагогов на познавательные
интерактивные экскурсии.
Экскурсия «Знакомство с музеем».
Это приглашение в удивительный мир музея! Ребята узнают об истории создания нашего музея и увидят самые знаменитые произведения русских и западноевропейских художников, представленных в экспозиции.
Интерактивная экскурсия «Загадки старинной мебели».
В экспозиции музея ребята смогут увидеть открытыми столы, столики и
бюро ушедших веков и узнать об истории, назначении и украшении
старинной мебели.
Интерактивная экскурсия «Ребятам о зверятах».
Мероприятие посвящено анималистическому жанру. Ребята познакомятся
с живописными и скульптурными изображениями животных и узнают о том, как и для чего в разные эпохи изображали домашних и диких любимцев.
с живописными и скульптурными изображениями животных и узнают о том, как и для чего в разные эпохи изображали домашних и диких любимцев.
Интерактивная экскурсия «Мифы и герои Древней Греции».
Музей приглашает совершить увлекательное путешествие в мир древнегреческих мифов! Мы вспомним имена легендарных богов и героев: Меркурия, Афродиты, Диониса, Аполлона, Фавна, Лаокоона и др. Их образы
запечатлели художники и скульпторы разных эпох, представленные в
экспозиции музея. В заключении ребят ждет познавательная викторина.
Заказ экскурсий и справки по телефону: 35-40-53.
Стоимость экскурсии для школьников: 80 рублей (с человека),
один сопровождающий взрослый на группу – бесплатно.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
1 сентября 2020, вторник
10:00
1 сентября 2020, вторник
18:00
2 сентября 2020, среда
10:00
2 сентября 2020, среда
18:00
3 сентября 2020, четверг
10:00
3 сентября 2020, четверг
18:00
4 сентября 2020, пятница
10:00
4 сентября 2020, пятница
18:00
5 сентября 2020, суббота
10:00
5 сентября 2020, суббота
18:00
6 сентября 2020, воскресенье
10:00
6 сентября 2020, воскресенье
18:00
7 сентября 2020, понедельник
10:00
7 сентября 2020, понедельник
18:00
8 сентября 2020, вторник
10:00
8 сентября 2020, вторник
18:00
9 сентября 2020, среда
10:00
9 сентября 2020, среда
18:00
10 сентября 2020, четверг
10:00
10 сентября 2020, четверг
18:00
11 сентября 2020, пятница
10:00
11 сентября 2020, пятница
18:00
12 сентября 2020, суббота
10:00
12 сентября 2020, суббота
18:00
13 сентября 2020, воскресенье
10:00
13 сентября 2020, воскресенье
18:00
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
19 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽