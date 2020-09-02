«Дни знаний-2020» в музее изобразительных искусств

С 1 по 13 сентября Тульский музей изобразительных искусств объявляет «Дни знаний-2020» и приглашает учащихся и педагогов на познавательные интерактивные экскурсии.

Экскурсия «Знакомство с музеем».

Это приглашение в удивительный мир музея! Ребята узнают об истории создания нашего музея и увидят самые знаменитые произведения русских и западноевропейских художников, представленных в экспозиции.

Интерактивная экскурсия «Загадки старинной мебели».

В экспозиции музея ребята смогут увидеть открытыми столы, столики и

бюро ушедших веков и узнать об истории, назначении и украшении

старинной мебели.

Интерактивная экскурсия «Ребятам о зверятах».

Мероприятие посвящено анималистическому жанру. Ребята познакомятся

с живописными и скульптурными изображениями животных и узнают о том, как и для чего в разные эпохи изображали домашних и диких любимцев.

Интерактивная экскурсия «Мифы и герои Древней Греции».

Музей приглашает совершить увлекательное путешествие в мир древнегреческих мифов! Мы вспомним имена легендарных богов и героев: Меркурия, Афродиты, Диониса, Аполлона, Фавна, Лаокоона и др. Их образы

запечатлели художники и скульпторы разных эпох, представленные в

экспозиции музея. В заключении ребят ждет познавательная викторина.

Заказ экскурсий и справки по телефону: 35-40-53.

Стоимость экскурсии для школьников: 80 рублей (с человека),

один сопровождающий взрослый на группу – бесплатно.