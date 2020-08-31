Фестиваль «Оружейной лиги» КВН

6 сентября в Городском концертном зале состоится главное юмористическое событие этой осени в Туле.

Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.