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Фестиваль «Оружейной лиги» КВН

Фестиваль «Оружейной лиги» КВН

6 сентября в Городском концертном зале состоится главное юмористическое событие этой осени в Туле. 

Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции. 
 
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 сентября 2020, воскресенье
17:00
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Касса
Дора
Купить билет
12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тёма Artemov
Купить билет
25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Коля Маню
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
Купить билет
26 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Концерт памяти Михаила Горшенева
Купить билет
11 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
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