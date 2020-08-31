Фестиваль «Оружейной лиги» КВН
6 сентября в Городском концертном зале состоится главное юмористическое событие этой осени в Туле.
Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
6 сентября 2020, воскресенье
17:00
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 550 ₽
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽