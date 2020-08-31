Гонка героев
5 сентября в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка Героев».
«Гонка Героев» - крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого! Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише - и это только часть твоего незабываемого приключения.
Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. И все это профессиональные спортсмены? Нет. Участие доступно для желающих любого уровня подготовки. В любой момент вам на помощь придут опытные инструкторы, которые поддержат в прохождении сложных участков. Но не пытайтесь выйти сухим из воды: вы будете по колено в грязи и по уши в восторге.
Регистрация и стоимость участия по ссылке.
Где и когда?
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
5 сентября 2020, суббота
09:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
19 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽