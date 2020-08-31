5 сентября в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка Героев».

«Гонка Героев» - крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого! Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише - и это только часть твоего незабываемого приключения.

Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. И все это профессиональные спортсмены? Нет. Участие доступно для желающих любого уровня подготовки. В любой момент вам на помощь придут опытные инструкторы, которые поддержат в прохождении сложных участков. Но не пытайтесь выйти сухим из воды: вы будете по колено в грязи и по уши в восторге.

Регистрация и стоимость участия по ссылке.