Пиковая дама
4, 12 и 25 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
4 сентября 2020, пятница
19:00
12 сентября 2020, суббота
18:30
25 сентября 2020, пятница
19:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
4 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 550 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽